أشرف زكي يعلن رغبته في إنهاء مهمته داخل النقابة ومجلس المهن التمثيلية يتمسك ببقائه

وقال زكي في بيان رسمي: "لقد جاءت اللحظة التي أترجل فيها عن موقعي، ليكمل من بعدي زملاء آخرون مسيرة العمل والعطاء، بعدما عشت داخل النقابة سنوات أعدّها من أجمل أيام العمر." ووجّه شكره العميق للجمعية العمومية وأعضاء ، مثمناً الدعم والثقة اللذين رافقاه طوال فترة خدمته. وأضاف: "أغادر موقعي الرسمي، لكنني سأظل دائمًا ابنًا وفيًا لهذا الكيان الكبير، داعمًا له بكل ما أملك من محبة وإخلاص."

لاحقاً، أصدر مجلس إدارة بياناً رسمياً عقب جلسة طارئة عُقدت في 25 سبتمبر 2025، للرد على ما تم تداوله بشأن إعلان النقيب رغبته في ترك منصبه. وأكد المجلس في بيانه على الدور الوطني والنقابي البارز لأشرف زكي، مشيداً بجهوده الكبيرة في خدمة النقابة وأعضائها والدفاع عن مصالحهم.

كما أعرب المجلس عن ثقته الكاملة في قيادته ودعمه المستمر، معلناً رفضه بالإجماع قرار تركه منصبه "شكلاً وموضوعاً"، ومؤكداً أن وجوده يمثل قيمة وخبرة لا غنى عنها في خدمة النقابة والصالح العام.