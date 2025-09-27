وفاة الشاعر الغنائي المصري خالد أمين

وجاء في البيان أن والأعضاء والعاملين في الجمعية يتقدمون بخالص التعازي والمواساة، سائلين أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

زوجة الشاعر الراحل أعلنت خبر وفاته عبر حسابها على بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: "البقاء والدوام لله.. انتقل إلى رحمة الله الشاعر الكبير أمين والد ابني.. أسألكم الدعاء."

كما نعاه عدد من الفنانين المصريين، بينهم الممثل الذي كتب: "لا إله إلا الله.. الصديق والشاعر الغنائي الكبير خالد أمين في ذمة الله.. الله يرحمك يا خالد ويجعل مثواك الجنة. دربتم تموت يا خالد؟"، في إشارة إلى صدمته الكبيرة بخبر الوفاة.