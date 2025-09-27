وفاة الشاعر الغنائي المصري خالد أمين

وجاء في البيان أن مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين في الجمعية يتقدمون بخالص التعازي والمواساة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
زوجة الشاعر الراحل أعلنت خبر وفاته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة، حيث كتبت: "البقاء والدوام لله.. انتقل إلى رحمة الله الشاعر الكبير خالد أمين والد ابني.. أسألكم الدعاء."
كما نعاه عدد من الفنانين المصريين، بينهم الممثل شريف إدريس الذي كتب: "لا إله إلا الله.. الصديق العزيز والشاعر الغنائي الكبير خالد أمين في ذمة الله.. الله يرحمك يا خالد ويجعل مثواك الجنة. دربتم تموت يا خالد؟"، في إشارة إلى صدمته الكبيرة بخبر الوفاة.
في مشهد عفوي خطف أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّضت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف طريف خلال ظهورها في مقطع فيديو، حيث كانت تضع مجموعة من السلاسل الذهبية اللامعة، بينما كان عصفور من نوع "الكروان" يقترب منها بشكل متكرر.
استذكرت مايا، ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع، ذكرى ميلاد والدها الثانية والخمسين في 26 أيلول/سبتمبر، من خلال رسالة وجدانية مؤثرة وصور نادرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".
احتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بعيد ميلاد ابنها رايان، الذي أصبح شاباً وسيمًا، وسط أجواء عائلية دافئة.