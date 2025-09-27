اليكم تفاصيل زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

صور مسرّبة أظهرت جانباً من التحضيرات الضخمة، حيث ارتفعت خيمة بيضاء عملاقة وسط أشجار النخيل في عقار خاص، لتتحول إلى واحة فاخرة بانتظار وصول الضيوف لحفل الزفاف المقرر يوم السبت. كما نُصبت خيمة أخرى باللون الداكن، ستكون مخصّصة لتبادل عهود الزواج رسمياً.

المكان يشهد تجهيزات دقيقة تجمع بين الفخامة والدفء، من جلسات خارجية راقية إلى أركان مخصصة للمشروبات، إضافة إلى مطابخ مؤقتة لتقديم أطباق فاخرة لأكثر من 170 مدعواً. وقد شوهدت شاحنات خاصة بتجهيز الحفلات وهي تنقل المعدات إلى الموقع السري استعداداً للمناسبة الكبرى.

وكانت غوميز قد احتفلت بـ "وداع العزوبية" في آب/أغسطس الماضي مع أقرب صديقاتها في كابو سان لوكاس – . ونقلت مجلة Us Weekly عن مصدر مقرّب أن الأجواء كانت تقليدية كما أرادتها : "بدا وجهها مشرقاً طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكانت سعيدة بوقتها مع صديقاتها. سيلينا فتاة بسيطة، والأشياء الصغيرة تعني لها الكثير. هي متحمسة للغاية لبدء هذا الفصل الجديد مع ."

أما بلانكو، فقد أقام حفل وداع العزوبية على طريقته الخاصة في لاس فيغاس، برفقة أصدقائه المقربين ومن بينهم مغني الراب ليل ديكي.

زفاف غوميز وبلانكو المرتقب يجمع بين البساطة والرقي، ويعد من أبرز الأحداث المنتظرة في الوسط الفني العالمي، وسط ترقب محبي لمشاهدة إطلالتها في أهم ليلة من حياتها.