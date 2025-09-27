نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف طريف مع عصفور خلال تصويرها

الفيديو أظهر نادين وهي تحاول منعه بلطف وبخفة ظلها المعهودة، ما أضفى على اللقطة طابعًا مرحًا نال إعجاب الجمهور. وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل، حيث أثنى المتابعون على عفويتها وخفة دمها، معتبرين أنها قادرة على تحويل أي موقف بسيط إلى لحظة محببة وملهمة.

الطريف أن بعض التعليقات تساءلت ما إذا كان العصفور قد انجذب إلى بريق السلاسل التي ارتدتها، أم إلى المكياج الذي اعتمدته نادين في تلك اللحظة. وبين المزاح والجد، تحوّل المقطع إلى مادة للتفاعل الكبير، ليُظهر مرة مدى الشعبية التي تحظى بها على .