نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف طريف مع عصفور خلال تصويرها

الفيديو أظهر نادين وهي تحاول منعه بلطف وبخفة ظلها المعهودة، ما أضفى على اللقطة طابعًا مرحًا نال إعجاب الجمهور. وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل، حيث أثنى المتابعون على عفويتها وخفة دمها، معتبرين أنها قادرة على تحويل أي موقف بسيط إلى لحظة محببة وملهمة.
الطريف أن بعض التعليقات تساءلت ما إذا كان العصفور قد انجذب إلى بريق السلاسل التي ارتدتها، أم إلى المكياج الذي اعتمدته نادين في تلك اللحظة. وبين المزاح والجد، تحوّل المقطع إلى مادة للتفاعل الكبير، ليُظهر مرة جديدة مدى الشعبية التي تحظى بها نادين نجيم على السوشال ميديا.
توفي الشاعر الغنائي المصري خالد أمين يوم أمس، ونعت جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل رحيله ببيان رسمي قدّمت فيه العزاء إلى أسرته، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من أبرز الأقلام الغنائية التي تركت بصمة في وجدان الجمهور.
استذكرت مايا، ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع، ذكرى ميلاد والدها الثانية والخمسين في 26 أيلول/سبتمبر، من خلال رسالة وجدانية مؤثرة وصور نادرة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".
احتفلت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بعيد ميلاد ابنها رايان، الذي أصبح شاباً وسيمًا، وسط أجواء عائلية دافئة.