الصور الأولى من زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

غوميز أعلنت الخبر عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث نشرت صوراً ومقاطع من الزفاف، ظهرت فيها لحظات مؤثرة بينها وبين بلانكو خلال تبادل الخواتم والرقص بين الضيوف.

العروس تألقت بفستان أبيض من دار رالف لورين مع أقراط من Tiffany & Co.، فيما ارتدى بلانكو بدلة سوداء كلاسيكية. أما مكان الحفل فكان Sea Crest Nursery في سانتا باربرا، حيث حضر قرابة 170 ضيفاً من أبرز المشاهير، بينهم تايلور سويفت وإد شيران وباريس هيلتون.

الزفاف سبقه عشاء فاخر مساء الجمعة، إضافة إلى سهرتي توديع عزوبية لكل من العروسين. ويأتي الزواج بعد قصة حب بدأت في يونيو 2023، تلتها خطوبة في ديسمبر، ثم ألبوم صدر في الماضي، وصولاً إلى هذا الارتباط الرسمي الذي فتح صفحة في حياة .