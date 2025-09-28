الصور الأولى من زفاف سيلينا غوميز وبيني بلانكو

غوميز أعلنت الخبر عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث نشرت صوراً ومقاطع من الزفاف، ظهرت فيها لحظات مؤثرة بينها وبين بلانكو خلال تبادل الخواتم والرقص بين الضيوف.
العروس تألقت بفستان أبيض من دار رالف لورين مع أقراط من Tiffany & Co.، فيما ارتدى بلانكو بدلة سوداء كلاسيكية. أما مكان الحفل فكان Sea Crest Nursery في سانتا باربرا، حيث حضر قرابة 170 ضيفاً من أبرز المشاهير، بينهم تايلور سويفت وإد شيران وباريس هيلتون.
الزفاف سبقه عشاء فاخر مساء الجمعة، إضافة إلى سهرتي توديع عزوبية لكل من العروسين. ويأتي الزواج بعد قصة حب بدأت في يونيو 2023، تلتها خطوبة في ديسمبر، ثم ألبوم مشترك صدر في مارس الماضي، وصولاً إلى هذا الارتباط الرسمي الذي فتح صفحة جديدة في حياة الثنائي.
أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".
نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.
توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.