محكمة الاستئناف تكشف قرار سجن حمو بيكا… التفاصيل كاملة

وجاء القرار رغم محاولات الدفاع المطالبة ببراءته، والدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود تلبس وتجاوز مأمور الضبط حدود سلطاته.

وكشفت مصادر قضائية أن المحكمة شددت على إلزام بالحضور شخصياً جلسة ، مؤكدة أنه في حال تغيّبه كان سيتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم الغيابي الصادر بحبسه سنة. ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى إلقاء القبض على بمنطقة – ، بعد صدور أحكام سابقة ضده على خلفية إحياء حفل غنائي بدون ترخيص. وخلال عملية القبض، عُثر بحوزته على سلاحين أبيضين، ليُحال بعدها إلى التي أمرت بمحاكمته أمام الجنح. الحكم الأول كان بالسجن عاماً غيابياً، قبل أن يُخفف استئناف إلى ثلاثة أشهر.