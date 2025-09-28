الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محكمة الاستئناف تكشف قرار سجن حمو بيكا… التفاصيل كاملة
محكمة الاستئناف تكشف قرار سجن حمو بيكا… التفاصيل كاملة
A-
A+

محكمة الاستئناف تكشف قرار سجن حمو بيكا… التفاصيل كاملة

فن

2025-09-28 | 05:42
محكمة الاستئناف تكشف قرار سجن حمو بيكا… التفاصيل كاملة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محكمة الاستئناف تكشف قرار سجن حمو بيكا… التفاصيل كاملة

أصدرت محكمة استئناف قصر النيل قراراً بتخفيف الحكم الصادر ضد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، من السجن سنة إلى 3 أشهر مع النفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 500 جنيه، وذلك في القضية المتهم فيها بحيازة سلاح أبيض.

وجاء القرار رغم محاولات الدفاع المطالبة ببراءته، والدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس وتجاوز مأمور الضبط حدود سلطاته.

وكشفت مصادر قضائية أن المحكمة شددت على إلزام حمو بيكا بالحضور شخصياً جلسة الاستئناف، مؤكدة أنه في حال تغيّبه كان سيتم رفض الاستئناف وتأييد الحكم الغيابي الصادر بحبسه سنة. ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبة.

وتعود وقائع القضية إلى إلقاء القبض على بيكا بمنطقة الزمالكالقاهرة، بعد صدور أحكام سابقة ضده على خلفية إحياء حفل غنائي بدون ترخيص. وخلال عملية القبض، عُثر بحوزته على سلاحين أبيضين، ليُحال بعدها إلى النيابة التي أمرت بمحاكمته أمام الجنح. الحكم الأول كان بالسجن عاماً غيابياً، قبل أن يُخفف استئناف اليوم إلى ثلاثة أشهر.

اقرأ ايضا في فن

أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة
08:54

أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة

أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".

08:54

أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة

أثار النجم التركي أوزجان دينيز جدلاً واسعاً في ظهوره الأخير، بعدما أطل بلحية بيضاء طويلة لفتت الأنظار وأثارت تعليقات جمهوره، حيث شبّهه البعض بشخصية الرسوم المتحركة الشهيرة "بابا سنفور".

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز
08:48

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز

نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.

08:48

الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز

نفى الأمير البريطاني هاري ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وصف لقائه الأخير بوالده الملك تشارلز الثالث بأنه كان بارداً ومتوترًا.

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
Play
08:02
Play

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"


توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.

08:02

ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"


توجت الشابة ريم حوراني بلقب "ملكة جمال الجنوب" لعام 2025، وسط أجواء احتفالية ضخمة شهدتها إحدى قاعات مدينة صور. الحفل تخلّله عروض فنية وموسيقية، وحضره حشد من الشخصيات الاجتماعية والفنية والإعلامية.

اخترنا لك
أوزجان دينيز يثير الجدل بلحيته البيضاء ويستعد لمشاريع فنية جديدة
08:54
الأمير هاري ينفي التوتر في لقائه بالملك تشارلز
08:48
ريم حوراني تتوج بلقب "ملكة جمال الجنوب"
08:02
جمال فياض لـ فضل شاكر : سلم نفسك
07:57

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025