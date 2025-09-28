إصابات خطيرة لـ اعلامي شهير وزوجته في حادث انفجار مدفأة

الانفجار أدى إلى اندلاع حريق ضخم التهم معظم أجزاء المنزل الداخلية، وأوقع أضراراً جسيمة بالمطبخ والحمام والأثاث، فيما انصهرت الأجهزة الكهربائية وتضررت ممتلكات ثمينة. وقالت السلطات إن الزوجين تمكّنا من الفرار خارج المنزل بعد إصابتهما بحروق خطيرة، حيث اتصلوا بخدمة 999.

هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث وأغلقت الشوارع المحيطة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من المنزل. وبعد إخماد النيران، فوجئ الزوجان بسرقة أربع دراجات كهربائية ثمينة كانت أمام المنزل، حيث رُصدت على بعد ميلين عبر أجهزة التتبع، لكن الشرطة لم تتمكن من استعادتها.

نُقل نيكولاس وأنجيلا إلى في كارديف لتلقي العلاج الأولي، ثم إلى وحدة الحروق المتخصصة في مورريستون – سوانسي. وأكد الأطباء أن أنجيلا حرجة بسبب حروق في الوجه، بينما يحتاج نيكولاس إلى متابعة دقيقة بسبب حروق في ذراعه. وقالت أنجيلا في مقابلة مع BBC Radio Wales: "شعرت أن حياتي انتهت، وجهي كان يحترق وظننت أنني سأموت"، فيما وصف نيكولاس التجربة بأنها "الأصعب في حياته".

فتحت السلطات تحقيقاً شاملاً لتحديد أسباب الانفجار، وسط ترجيحات بوجود خلل فني أو تراكم للوقود الحيوي داخل المدفأة. كما باشرت الشرطة التحقيق في قضية الدراجات المفقودة.

ويُعد نيكولاس باليت أحد أبرز وجوه في ويلز، إذ عمل مراسلاً تلفزيونياً لأكثر من ثلاثة عقود وشارك في برنامج Wales Today، واشتهر بتقاريره الميدانية واعتماده على تقنيات التصوير الذاتي، إضافة إلى نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.