حلقة مليئة بالتشويق من نيشانxليلى تتابعونها غدا بعد الاخبار المسائية

حلقة مليئة بالتشويق لا تفوتوها.
طمأنت الفنانة الكويتية حياة الفهد جمهورها على وضعها الصحي بعد تحسن حالتها، وذلك عقب الأزمة التي تعرّضت لها مؤخراً ونُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن.
كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن واحدة من أعمق اللحظات الإنسانية التي جمعتها بوالدتها الراحلة، الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، وذلك من خلال نشر صورة لوصايا مكتوبة بخط يد والدتها. هذه الوصايا العشر التي عثرت عليها ورد بين أغراض والدتها، شكّلت بالنسبة لها رسالة حياة متجددة ووصية أبدية تحمل الكثير من القيم الإنسانية والروحية.
أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له يوم امس الأحد، وفاة الأميرة عبطا بنت عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.