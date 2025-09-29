حلقة مليئة بالتشويق من نيشانxليلى تتابعونها غدا بعد الاخبار المسائية

كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن واحدة من أعمق اللحظات الإنسانية التي جمعتها بوالدتها الراحلة، الشاعرة والرسامة مها بيرقدار، وذلك من خلال نشر صورة لوصايا مكتوبة بخط يد والدتها. هذه الوصايا العشر التي عثرت عليها ورد بين أغراض والدتها، شكّلت بالنسبة لها رسالة حياة متجددة ووصية أبدية تحمل الكثير من القيم الإنسانية والروحية.



