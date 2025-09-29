احلام توثق التغيير في شكلها بعد عملية تجميل انفها

أوضحت أن الهدف الأساسي من العملية لم يكن فقط تحسين الشكل الخارجي، بل أيضًا تصحيح التنفس خلال الغناء. وقالت: "ما في أثر الحمد لله بعد ثلاث شهور، عملت أنفي مع الدكتور وسعيدة جداً بالنتيجة، إذ أصبح شكل الأنف متناسق، خصوصاً في ما يخص فتحات الأنف".

وأضافت: "لازم لما أسوّي أنفي ما يسكر على الغناء، صوتي يكون مفتوح، وهدفي كله من العملية الأولى كان أن صوتي يرجع، لأنه كان مضايقني أن صوتي ما كان يبين في المدى".

الفنانة الخليجية أشارت إلى أن العملية زادت من شعورها بالرضا الشخصي، مؤكدة أنها صوّرت التجربة بنفسها لتشجيع الآخرين، وقالت: "صدق من كثر ما أنا مبسوطة من النتيجة أريد كل تستفيد".

المقاطع لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها الذين أثنوا على صراحتها وجرأتها في الحديث عن التجميل، وعبّروا عن محبّتهم لها ودعمهم لخطواتها دون أي خجل أو تردّد.