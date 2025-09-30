ريما كركي تطل عبر تلفزيون "الجديد" ضمن برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers "

وفي حلقة مليئة بالمفاجآت تفتح باميلا الكيك قلبها لتحكي عن تجربتها مع التنمّر وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.
تابعوا برنامج "المؤثر الحقيقي - The real influencers" مع ريما كركي وضيوفها: باميلا الكيك، سليمان عاجي، جود الجمعاني، وبيتر كونداكجيان، الخميس الساعة 21:30 على "الجديد".
أشعلت صورة متداولة للفنان المصري الكبير عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر فيها جالسًا على كرسي متحرك داخل الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة.
أشعلت الإعلامية الأردنية نادية الزعبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت متابعيها قصة طريفة وصلتها من إحدى السيدات تتعلق بموقف غيرة غير معتاد كان محوره النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.
واجهت الفنانة دينا سيلًا من الانتقادات بعد افتتاحها أول أكاديمية للرقص الشرقي في مصر، خاصةً بسبب ظهور رجال ونساء معًا في حفل الافتتاح. وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت الشمس" عبر قناة "الشمس".