ريما كركي تطل عبر تلفزيون "الجديد" ضمن برنامج "المؤثر الحقيقي The real influencers "

وفي حلقة مليئة بالمفاجآت تفتح قلبها لتحكي عن تجربتها مع التنمّر وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

تابعوا برنامج "المؤثر الحقيقي - The real influencers" مع وضيوفها: باميلا الكيك، سليمان عاجي، جود الجمعاني، وبيتر كونداكجيان، الخميس الساعة 21:30 على "الجديد".