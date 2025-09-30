نادية الزعبي تروي قصة طريفة عن غيرة زوجية بسبب هيفاء وهبي

وفي تفاصيل ما نشرته الزعبي، قالت السيدة إن زوجها علّق على صورة لهيفاء بكلمات ساخرة: "هسا هاي مرا واللي عندي بالدار مرا؟"، الأمر الذي اعتبرته الزوجة جرحاً لمشاعرها، مضيفة: "مدام نادية الحقيني… خايفة مدام تلتنيه وتخطفه مني، شو الحل؟"

رد نادية الزعبي جاء سريعاً وبطابع ساخر، إذ طمأنت السيدة بأن الأمر لا يستدعي القلق، معلقة: "لا تفكري بموضوع الخطف، لأنو ست هيفا مش رح تترك مليونيرية وتبعت لأبو فنيلة عالخاص"، مضيفة بلهجة ساخرة أخرى: "أنا مني ومنك بعلّق تحت تعليقو: هسا اللي كاتب هالحكي زلمة، واللي طاين مرتو وبحترمها زلمة؟"

القصة لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين تداولوا المقطع وأثنوا على خفة دم الزعبي وقدرتها على تحويل الموقف إلى مادة للضحك، معتبرين أن ردها الذكي ساهم في تهدئة مشاعر السيدة وأعطى القصة طابعاً كوميدياً بدلاً من أن تتحول إلى مشكلة زوجية.