ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات عن السيدة الأولى نعمت عون :عمل انساني يدعمه الرئيس جوزاف عون

في حلقة خاصة من برنامج " X ليلى" عبر ، أطلقت توقعًا جديدًا يتعلق بالسيدة الأولى نعمت عون، مشيرة إلى أنها ستدخل قريبًا في مبادرات إنسانية بارزة ستحظى بدعم مباشر من الرئيس .



وأكدت أن هذه الخطوات ستعكس توجهًا جديدًا في يجمع بين الدور السياسي والبعد الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين حول طبيعة هذه المبادرات المرتقبة.