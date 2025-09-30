ليلى عبد اللطيف تطلق توقعات عن السيدة الأولى نعمت عون :عمل انساني يدعمه الرئيس جوزاف عون

الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
الجديد
فن

2025-09-30 | 13:48
في حلقة خاصة من برنامج "نيشان X ليلى" عبر قناة الجديد، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعًا جديدًا يتعلق بالسيدة الأولى نعمت عون، مشيرة إلى أنها ستدخل قريبًا في مبادرات إنسانية بارزة ستحظى بدعم مباشر من الرئيس جوزاف عون.

 
وأكدت عبد اللطيف أن هذه الخطوات ستعكس توجهًا جديدًا في القصر الجمهوري يجمع بين الدور السياسي والبعد الاجتماعي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين حول طبيعة هذه المبادرات المرتقبة.
 

