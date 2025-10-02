تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين

في المقطع، قالت شرارة: "عادي ما عندي مشكلة لو الغناء حرام، عندي كتير أشياء تشفعلي عند رب العالمين… وأنا ما بحلل الغناء." وأضافت: "ما بحثت عن الموضوع، بس إذا الغناء حرام ربنا ليه يعطيني صوت؟ وإذا كان حرام ما عندي مشكلة، وقفتي مع أهلي بتشفعلي."

الكلام أثار تفاعلاً واسعاً، حيث اعتبره كثيرون تصريحات غير موفقة تتسم بالتناقض والارتباك، فيما حمّل آخرون المسؤولية لمقدم البرنامج الذي وضعها في موقف حرج. وكتب أحد المعلقين: "تصريحات مش موفقة من نداء شرارة! جُمل مشتتة وأفكار متناقضة! واللوم الأكبر على المقدم… شو الفكرة من استضافة فنانة لتفتي إذا الغناء أو حرام؟"

في المقابل، دافع آخرون عنها مؤكدين أنها تحدثت بعفوية وردت بشكل عاطفي، وقال أحدهم: "كلامها صح بس مالها متمكنة من الإقناع، المفروض ما تطلع بهيك مقابلات. هي ماشية صح ومش بحاجة لهيك جدل."

كما أشار عدد من المتابعين إلى أن معروفة بغنائها للكلمة المحترمة والقريبة من القلب، وأنها فنانة لبقة وملتزمة فنياً، وليست مضطرة للدخول في نقاشات دينية معقدة من هذا النوع. وأضاف أحد المعلقين: "إذا مطربة بيستضيفوها ليه؟ ليش يطلبوا منها تحرم مهنتها وتزدريها؟ ما يروحوا يستضيفوا شيخ ليحرم عليهم حتى النفس اللي بيتنفسوه."