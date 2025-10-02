الأخبار
صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها
صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها
صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها

فن

2025-10-02 | 08:41
صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها
Aljadeed
صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها

أشعلت صنداي روز، ابنة النجمة العالمية نيكول كيدمان والمغني الشهير كيث أوربان، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت أول منشور لها عبر حسابها الجديد على إنستغرام، في خطوة لفتت الانتباه بشدة لتوقيتها اللافت.

فقد جاء ظهورها الأول في وقت تتصدر فيه أخبار انفصال والديها عناوين الصحافة العالمية، بعد زواج استمر 19 عامًا، وهو ما جعل تحركها الإعلامي والاجتماعي يكتسب زخماً مضاعفاً.

ابنة كيدمان البالغة من العمر 17 عاماً، اختارت أن يكون أول إطلالاتها مرتبطًا بعالم الموضة، حيث شاركت صورًا ومقطع فيديو خلال مشاركتها في عرض أزياء دار "ديور" لمجموعة ربيع/صيف 2026، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس الذي انطلق مطلع أكتوبر الجاري.

وأرفقت صنداي منشورها بتعليق مقتضب عبّرت فيه عن إعجابها بالعرض، قائلة: "أعشق ديور ربيع وصيف 2026"، مشيرة إلى المصمم الإبداعي للدار جوناثان أندرسون.

هذا الظهور الأول لم يمر مرور الكرام، حيث رآه كثيرون إعلانًا واضحًا عن دخولها عالم الأزياء بخطى واثقة، على الرغم من الظروف العائلية الصعبة التي تعيشها في ظل طلاق والديها. فيما رأى آخرون أن التوقيت لم يكن عفوياً، بل محاولة لتأكيد استقلاليتها وبدء مسيرتها الخاصة بعيداً عن الأضواء التي تحيط بوالديها.

صنداي روز بهذا الظهور أثبتت أنها تسير في خط مختلف عن والدتها التي برعت في التمثيل، ووالدها الذي حقق شهرة واسعة في عالم الموسيقى، لتختار لنفسها بوابة الأزياء كمسار مميز يُتوقع أن يثير اهتمام الإعلام في الفترة المقبلة.

 

تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين
08:02

تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة الأردنية نداء شرارة وهي تتحدث عن موقفها من الغناء، في تصريحات أثارت انقساماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:02

تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنانة الأردنية نداء شرارة وهي تتحدث عن موقفها من الغناء، في تصريحات أثارت انقساماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع
06:59

جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع

أعاد مقطع فيديو قديم متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول الشيف السوري عمر، المعروف بمواقفه الجريئة، بعدما تحدث فيه عن واقع الحريات في سوريا موجهاً انتقادات صريحة لكل من النظام السابق برئاسة بشار الأسد والمرحلة الحالية برئاسة أحمد الشرع.

06:59

جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع

أعاد مقطع فيديو قديم متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول الشيف السوري عمر، المعروف بمواقفه الجريئة، بعدما تحدث فيه عن واقع الحريات في سوريا موجهاً انتقادات صريحة لكل من النظام السابق برئاسة بشار الأسد والمرحلة الحالية برئاسة أحمد الشرع.

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك
06:28

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

06:28

تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك

اكتشفوا في الحلقة الأولى من برنامج "المؤثر الحقيقي – The ريل Influencer" مع الإعلامية ريما كركي، كيف تفتح الممثلة اللبنانية باميلا الكيك قلبها للحديث عن تجربتها مع التنمّر، وحقيقة لجوئها إلى معالج نفسي.

تفاعل واسع مع تصريحات نداء شرارة العفوية حول الفن والدين
08:02
جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع
06:59
تجارب صادمة وحكايات مؤثرة في "The ريل Influencer" مع باميلا الكيك
06:28
أحمد السقا يعود إلى المسرح بعد حادث السير ويطمئن جمهوره
06:23

