صنداي روز ابنة نيكول كيدمان تخطف الأنظار بأول ظهور لها بعد أنباء طلاق والديها

فقد جاء ظهورها الأول في وقت تتصدر فيه انفصال والديها عناوين الصحافة العالمية، بعد زواج استمر 19 عامًا، وهو ما جعل تحركها الإعلامي والاجتماعي يكتسب زخماً مضاعفاً.

ابنة كيدمان البالغة من العمر 17 عاماً، اختارت أن يكون أول إطلالاتها مرتبطًا بعالم الموضة، حيث شاركت صورًا ومقطع فيديو خلال مشاركتها في عرض أزياء دار "ديور" لمجموعة ربيع/صيف 2026، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في الذي انطلق مطلع أكتوبر الجاري.

وأرفقت صنداي منشورها بتعليق مقتضب عبّرت فيه عن إعجابها بالعرض، قائلة: "أعشق ديور ربيع وصيف 2026"، مشيرة إلى المصمم الإبداعي للدار جوناثان أندرسون.

هذا الظهور الأول لم يمر مرور الكرام، حيث رآه كثيرون إعلانًا واضحًا عن دخولها عالم الأزياء بخطى واثقة، على الرغم من الظروف العائلية الصعبة التي تعيشها في ظل طلاق والديها. فيما رأى آخرون أن التوقيت لم يكن عفوياً، بل محاولة لتأكيد استقلاليتها وبدء مسيرتها الخاصة بعيداً عن الأضواء التي تحيط بوالديها.

صنداي روز بهذا الظهور أثبتت أنها تسير في خط مختلف عن والدتها التي برعت في التمثيل، ووالدها الذي حقق شهرة في عالم الموسيقى، لتختار لنفسها الأزياء كمسار مميز يُتوقع أن يثير اهتمام الإعلام في الفترة المقبلة.