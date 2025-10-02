جدل جديد حول الشيف عمر بعد تصريحاته عن الحريات بين الأسد والشرع

في المقطع، الذي جرى تداوله بكثافة خلال الساعات الماضية، قال عمر: "على زمن هداك ما كنت تسترجي تحكي، لأن بيدفنولك أهلك تحت أرض. وعلى زمن هاد كمان نفس الشي، ما فيك تحكي شي. نضحك على بعض، مين بيسترجي يحكي؟ يلي عم يطلع يحكي عالسوشال ميديا عم ياكل مسبّات من فوق لتحت."

تصريحه اعتُبر من قبل كثيرين انتقاداً مزدوجاً للسلطتين، مع التأكيد على أن القيود على حرية التعبير لا تزال قائمة. إلا أن كلامه أثار انقساماً حاداً بين من رأى فيه توصيفاً واقعياً لحال السوريين، ومن اعتبره تهجماً عاماً. وكتب أحد المعلقين: "ياريتك ضليت ساكت وخليك بالمطبخ." فيما علّق آخر: "قمنا بثورة للحرية والكرامة… ومن حقنا ننتقد متل ما انتقدنا ."

أمام هذه الموجة، خرج الشيف عمر برد قاسٍ عبر " " ، قال فيه: "90% من يلي عم ينتشر عني محرف واجتزاء. يا ريت انتشر كلامي كامل، بس ما بتقدرو لأنه بتفضحكم." وأضاف: "شكراً لأن تعليقاتكم أثبتت كلامي… وسيلتكم الوحيدة السب والشتم والقذف. أما كلمة كرامة ركزوا عليها منيح."

وتابع: "أنتم ما بتمثلوني ولا بتمثلوا الشعب السوري الواعي. أنتم ناس مستفيدة وعم تتاجروا بكل حدث لمصالح شخصية. كلمة الحق لو ما كانت صحيحة ما كنتوا فارتوا هالفورة."

كما ذكّر بموقفه أثناء كارثة الزلزال قائلاً: "دخلت على السوري وقت الزلزال رغم الاتهامات وما ترددت لحظة، بعكس كتير ناس ما تجرؤوا." وختم بتحذير مباشر لمتابعيه: "أي حدا عندي بشوفه عم يطبل ما بتشرفني متابعته، ورح ألغي الفولو ببساطة."

إعادة تداول الفيديو وردود عمر الحادة أعادا تسليط الضوء على شخصيته المثيرة للجدل: فالبعض يراه صوتاً جريئاً لا يخشى انتقاد أي سلطة، فيما يعتبره آخرون شخصية صدامية لا توفر أحداً من نقدها. وبين هذا وذاك، يبقى الشيف عمر مرآة للانقسام السوري الحاد حول قضايا الحرية والكرامة والسلطة.