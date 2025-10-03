الأخبار
قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي
قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي
قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي

فن

2025-10-03 | 06:27
قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي
قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي

أفادت تقارير إعلامية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي أن نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور أصدر قراراً يقضي بمنع عرض أي عمل فني تشارك فيه الفنانة سلاف فواخرجي على القنوات السورية، وذلك بسبب مواقفها السياسية وتصريحاتها المعارضة للسلطة الحالية، والتي وصفها الناطور بأنها "تبرير لجرائم النظام السابق".

هذا التطور يأتي بعد أشهر من إعلان شطب عضوية فواخرجي من النقابة في بيان رسمي، بدعوى "إصرارها على إنكار جرائم الأسد وتنكرها لمعاناة الشعب السوري". وكانت النقابة قد أثارت في حينه جدلاً واسعاً بعد نشرها نص القرار ممهوراً بتوقيع الناطور، استناداً إلى القانون رقم 40 لعام 2019 والنظام الداخلي للنقابة.

الناطور، الذي سبق وأكد أن النقابة لن تحرم أي فنان من الظهور الإعلامي، كان قد استثنى بشكل غير مباشر سلاف فواخرجي، معتبراً أن مواقفها السياسية تخطت "الحدود المقبولة" لتوجه النقابة الجديد.

القرار الأخير أثار انقساماً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض خطوة ذات خلفية سياسية وشخصية في آن واحد، فيما رأى آخرون أنه إجراء مبرر، مطالبين بمحاسبة الفنانة في حال عودتها إلى سوريا.

وبذلك، تتواصل فصول الأزمة بين النقابة وسلاف فواخرجي، لتبقى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد الفني السوري خلال الأشهر الأخيرة.

اقرأ ايضا في فن

انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد
08:33

انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

انطلق يوم امس عرض برنامج "المؤثر الحقيقي"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ريما كركي على شاشة الجديد، حيث ستكونون على الموعد معه كل يوم خميس الساعة الـ10 مساء بتوقيت بيروت، فيما يعاد عرض الحلقة كاملة كل يوم جمعة على قناة "الجديد فن" على يوتيوب الساعة 9:30 مساء بتوقيت بيروت.

08:33

انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

انطلق يوم امس عرض برنامج "المؤثر الحقيقي"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ريما كركي على شاشة الجديد، حيث ستكونون على الموعد معه كل يوم خميس الساعة الـ10 مساء بتوقيت بيروت، فيما يعاد عرض الحلقة كاملة كل يوم جمعة على قناة "الجديد فن" على يوتيوب الساعة 9:30 مساء بتوقيت بيروت.

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"
07:18

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف محرج خلال حضورها إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما تعثرت أثناء سيرها وسقطت أمام الحضور.

07:18

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف محرج خلال حضورها إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما تعثرت أثناء سيرها وسقطت أمام الحضور.

سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"
06:37

سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"

شهدت منصة "X" خلال الساعات الماضية سجالاً كلامياً حاداً بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان السعودي محمد طاهر، على خلفية تصريحات حول كواليس أغنية "أكثر من أول أحبك" التي قدّمتها أحلام قبل سنوات بكلمات الشاعر منصور الشادي وألحان الراحل ناصر الصالح.

06:37

سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"

شهدت منصة "X" خلال الساعات الماضية سجالاً كلامياً حاداً بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان السعودي محمد طاهر، على خلفية تصريحات حول كواليس أغنية "أكثر من أول أحبك" التي قدّمتها أحلام قبل سنوات بكلمات الشاعر منصور الشادي وألحان الراحل ناصر الصالح.

انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد
08:33
نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"
07:18
سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"
06:37
يحيى الفخراني يرد على انتقادات سلوم حداد
05:33

