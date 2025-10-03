الأخبار
سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"
سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"
سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"

فن

2025-10-03 | 06:37
سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"
Aljadeed
سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"

شهدت منصة "X" خلال الساعات الماضية سجالاً كلامياً حاداً بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان السعودي محمد طاهر، على خلفية تصريحات حول كواليس أغنية "أكثر من أول أحبك" التي قدّمتها أحلام قبل سنوات بكلمات الشاعر منصور الشادي وألحان الراحل ناصر الصالح.

بداية القصة جاءت بعد نشر أحد البرامج تغريدة عن تفاصيل الأغنية، لتقوم أحلام بإعادة نشرها مع تعليق ساخر وغاضب قالت فيه: "فهمتوا شي؟ أنا ما فهمت شي؟ والله انصدمت من القصة... وأهم شي المذيع اللي يسأل أنا كيف غنيت الأغنية؟!!"، مضيفة أنها لم تعجبها طريقة الطرح ووصفت المحاور بأنه "ما ينزل لها من زور".

الإعلامي حسن النجمي دخل على خط الجدل مؤيداً موقف أحلام، حيث انتقد ضعف بعض البرامج التلفزيونية والمحتوى المقدم فيها، لترد عليه الفنانة قائلة إن المشكلة ليست في البرامج فقط، بل في "أصحاب المحتوى الضعيف"، مشددة على أن "الطعن في الميت حرام"، في إشارة إلى الملحن الراحل ناصر الصالح.

في المقابل، رد محمد طاهر بسلسلة تغريدات أوضح فيها أن إجابته على سؤال الإعلامي أحمد العرفج جاءت بشكل عفوي، بحكم صداقته القوية مع الشاعر منصور الشادي وعلاقته الوطيدة بالراحل ناصر الصالح. لكنه وجّه انتقاداً غير مباشر لأحلام قائلاً: "أستغرب من شخص عمره الفني طويل وكبير في السن... من يوم كان عمري 10 سنوات وهو يغني في لندن وباريس، وللحين فيه حقد وحسد وما قدر يتخطى موضوع صار من 15 سنة".

الجدل الذي بدأ حول أغنية قديمة تحوّل سريعاً إلى سجال شخصي بين الطرفين، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد لأحلام وداعم لطاهر، ليبقى اسم الأغنية القديمة حديث الساعة على مواقع التواصل.

انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد
08:33

انطلاق برنامج "المؤثر الحقيقي" مع ريما كركي على شاشة الجديد

انطلق يوم امس عرض برنامج "المؤثر الحقيقي"، والذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ريما كركي على شاشة الجديد، حيث ستكونون على الموعد معه كل يوم خميس الساعة الـ10 مساء بتوقيت بيروت، فيما يعاد عرض الحلقة كاملة كل يوم جمعة على قناة "الجديد فن" على يوتيوب الساعة 9:30 مساء بتوقيت بيروت.

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"
07:18

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج في أبوظبي وتطمئن جمهورها: "أنا بخير"

تعرّضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لموقف محرج خلال حضورها إحدى مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعدما تعثرت أثناء سيرها وسقطت أمام الحضور.

قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي
06:27

قرار جديد من نقابة الفنانين السورية يمنع عرض أعمال سلاف فواخرجي

أفادت تقارير إعلامية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي أن نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور أصدر قراراً يقضي بمنع عرض أي عمل فني تشارك فيه الفنانة سلاف فواخرجي على القنوات السورية، وذلك بسبب مواقفها السياسية وتصريحاتها المعارضة للسلطة الحالية، والتي وصفها الناطور بأنها "تبرير لجرائم النظام السابق".

