سجال حاد بين أحلام ومحمد طاهر على منصة X بسبب أغنية "أكثر من أول أحبك"

بداية القصة جاءت بعد نشر أحد البرامج تغريدة عن تفاصيل الأغنية، لتقوم بإعادة نشرها مع تعليق ساخر وغاضب قالت فيه: "فهمتوا شي؟ أنا شي؟ والله انصدمت من القصة... وأهم شي المذيع اللي يسأل أنا كيف غنيت الأغنية؟!!"، مضيفة أنها لم تعجبها طريقة الطرح ووصفت المحاور بأنه "ما ينزل لها من زور".

الإعلامي حسن النجمي دخل على خط الجدل مؤيداً موقف أحلام، حيث انتقد ضعف بعض البرامج التلفزيونية والمحتوى المقدم فيها، لترد عليه الفنانة قائلة إن المشكلة ليست في البرامج فقط، بل في "أصحاب المحتوى الضعيف"، مشددة على أن "الطعن في الميت حرام"، في إشارة إلى الملحن الراحل .

في المقابل، رد بسلسلة تغريدات أوضح فيها أن إجابته على سؤال الإعلامي جاءت بشكل عفوي، بحكم صداقته القوية مع الشاعر الشادي وعلاقته الوطيدة بالراحل الصالح. لكنه وجّه انتقاداً غير مباشر لأحلام قائلاً: "أستغرب من شخص عمره الفني طويل وكبير في السن... من يوم كان عمري 10 سنوات وهو يغني في وباريس، وللحين فيه حقد وحسد وما قدر يتخطى موضوع صار من 15 سنة".

الجدل الذي بدأ حول أغنية قديمة تحوّل سريعاً إلى سجال شخصي بين الطرفين، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد لأحلام وداعم لطاهر، ليبقى اسم الأغنية القديمة حديث الساعة على مواقع التواصل.