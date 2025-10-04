فنانة شهيرة تتعرض لذبحة صدرية كادت ان تفقدها حياتها

وكتبت منة عبر حسابها على فيسبوك: "أنا جالي إمبارح ذبحة صدرية والحمد لله لحقت نفسي مع ضغط واطي، الدنيا كانت بتلعب بيا فجأة كده وقعت.. خلي بالكم من موضوع الضغط، اللي يقول ضغطي واطي أو عالي وبيطنش لازم يكشف.. الموضوع ده بيعمل كوارث".
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة من ابتعادها عن الساحة الفنية، إذ كانت قد صرّحت سابقاً بأن الوسط الفني أصبح أكثر صعوبة وأن "العمل فيه يحتاج إلى حرب حقيقية للحصول على الفرص"، مؤكدة أنها اختارت أسرتها وابنها على حساب العمل الفني.
كما وجّهت منة جلال رسالة شكر خاصة إلى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، معتبرة أنه كان سبباً في عودة الكثير من الفنانين إلى الساحة ومنحهم فرصاً جديدة أعادت إليهم الأمل والثقة.
رد نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور على الأخبار التي جرى تداولها مؤخرًا عبر صفحات بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرار يمنع بموجبه ظهور النجمة السورية سلاف فواخرجي أو عرض أعمالها على الشاشات السورية.
نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من أحد أفلام الأنيمي، كشف من خلاله عن تفاصيل مثيرة حول بداياته الفنية، موجّهًا رسالة الى جمهوره دعاهم فيها الى التمسك بالأمل وتحدي الصعاب، مستشهدًا بتجربته الشخصية، حيث عاش طفولة مليئة بالفقر والتفكك الأسري، لكنه لم يستسلم، وتمكن في النهاية من تحقيق النجاح.
يواصل الفنان السوري مكسيم خليل حضوره البارز على الساحة الفنية والاجتماعية، عبر مزيج من اللحظات العائلية المؤثرة والمواقف الإنسانية والوطنية التي يعبر عنها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.