محكمة نيويورك تقضي بسجن مغني الراب شون ديدي ودفع غرامة كبيرة بتهم عنف جنسي

القاضي سوبرامانيان أكد خلال جلسة النطق بالحكم أن "الجرائم ارتكبها المتهم ألحقَت ضرراً لا يُعوَّض بامرأتين"، مشيراً إلى أن آثارها النفسية ما زالت مستمرة حتى ، مضيفاً أن المحكمة لا تملك أي ضمانات بألا تتكرر هذه الأفعال بعد الإفراج عن النجم الذي يقبع في السجن منذ 13 شهراً.

إلى جانب العقوبة السجنية، فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها نصف مليون . ، عبّر بي. ديدي أمام القاضي عن ندمه الشديد، واصفاً سلوكه بأنه "مقزز ومهين ومرضي"، مؤكداً أنه كان تحت تأثير المخدرات وخارج السيطرة.

محاموه أعلنوا فوراً نيتهم استئناف الحكم، معتبرين أن الإدانة "مخالفة للدستور"، في وقت يترقب فيه جمهور الهيب هوب مصير أحد أبرز رموزه الذين تحولوا من قمة الشهرة إلى قفص الاتهام.