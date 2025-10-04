مازن الناطور يكشف حقيقة منع اعمال سلاف فواخرجي من العرض

وفي تصريح خاص لموقع " "، نفى الناطور هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكداً أنها مجرد شائعات سبق تداولها في أوقات سابقة، ولم يصدر عنه أو عن النقابة أي قرار من هذا النوع.

وأوضح أن الموقف الرسمي الوحيد المتعلق بسلاف فواخرجي هو قرار شطب اسمها من عضوية النقابة، نتيجة ما اعتُبر خروجًا منها عن أهداف النقابة وأنظمتها الداخلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا القرار لا يمتد ليشمل منع أعمالها الفنية أو حظر عرضها على المحلية.

وأضاف الناطور أن النقابة، رغم خلافاتها الإدارية أو التنظيمية مع بعض أعضائها السابقين، لا تتدخل في حقوق الفنانين الإبداعية أو في مسألة عرض أعمالهم للجمهور، مشيراً إلى أن مسألة المنع أو الحجب ليست من صلاحيات النقابة أساسًا.