تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

وبحسب المصادر، غادر شاكر مكان إقامته سيرًا على الأقدام عبر ممر داخلي في المخيم، قبل أن يتوجه إلى حاجز الحسبة عند المدخل، حيث استقبلته دورية من تولّت نقله مباشرة إلى ثكنة زغيب في . وفي تطور لاحق، نُقل فضل شاكر من ثكنة زغيب إلى في اليرزة، لاستكمال الإجراءات القانونية بإشراف الجهات المختصة. ويأتي هذا التطور بعد مؤشرات واضحة على تفاهم مسبق بين شاكر والسلطات تمهيدًا لتسوية وضعه القانوني، من الملاحقة إثر أحداث عام 2013. في المقابل، أثار نجله الفنان فضل شاكر تلميحات غير مباشرة خلال حفله في دبي مساء أمس، حين قال على المسرح: " يا فضول لما ترجع شو ح تساوي"، وهي عبارة فُسّرت على نطاق واسع بأنها إشارة مبكرة إلى قرب تسليم والده نفسه، قبل ساعات قليلة فقط من الإعلان الرسمي.