محمد شاكر ينشر رسالة غامضة بعد أنباء تسليم والده فضل شاكر نفسه

نشر الفنان شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه في ، بعد تداول معلومات عن تسليم والده نفسه لمخابرات .



وظهر في الصورة اسم مطار حمد الدولي في قطر، حيث كان فضل شاكر قد غادر إلى في وقت سابق ، ما أثار تساؤلات حول توقيت رحلته وارتباطها بالأنباء المتداولة. وأرفق شاكر الصورة بعبارة مؤثرة كتب فيها: "إن مع العسر يسر.. مهما ضاق الطريق، فإن فرج أقرب مما تظن"، في إشارة فسّرها كثيرون بأنها رسالة دعم معنوية لوالده في ظل التطورات . وبحسب المعلومات المتداولة، فإن فضل شاكر غادر منزله في حي المنشية داخل ، وخرج عبر حاجز الجيش عند مدخل الحسبة، قبل أن يتم نقله بموكب خاص إلى في اليرزة. وتشير المصادر إلى أن الفنان كان قد تعرّض في الفترة الأخيرة لضغوط ومضايقات من جماعات متشددة داخل المخيم، خاصة بعد عودته إلى الساحة الفنية وإطلاقه أغنيات أثارت ضجة في الوسط الفني، ما جعله يعيش أوضاعًا متوترة انتهت بخطوة لافتة قد تُشكّل منعطفًا حاسمًا في مسيرته وحياته الشخصية.