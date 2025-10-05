محمد شاكر ينشر رسالة غامضة بعد أنباء تسليم والده فضل شاكر نفسه

وظهر في الصورة اسم مطار حمد الدولي في قطر، حيث كان فضل شاكر قد غادر إلى الدوحة
في وقت سابق من اليوم
، ما أثار تساؤلات حول توقيت رحلته وارتباطها بالأنباء المتداولة. وأرفق محمد
شاكر الصورة بعبارة مؤثرة كتب فيها: "إن مع العسر يسر.. مهما ضاق الطريق، فإن فرج الله أقرب مما تظن"،
في إشارة فسّرها كثيرون بأنها رسالة دعم معنوية لوالده في ظل التطورات الأخيرة
. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن فضل شاكر غادر منزله في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة
، وخرج عبر حاجز الجيش عند مدخل الحسبة، قبل أن يتم نقله بموكب خاص إلى وزارة الدفاع
في اليرزة. وتشير المصادر إلى أن الفنان كان قد تعرّض في الفترة الأخيرة لضغوط ومضايقات من جماعات متشددة داخل المخيم، خاصة بعد عودته إلى الساحة الفنية وإطلاقه أغنيات جديدة
أثارت ضجة في الوسط الفني، ما جعله يعيش أوضاعًا متوترة انتهت بخطوة لافتة اليوم
قد تُشكّل منعطفًا حاسمًا في مسيرته وحياته الشخصية.