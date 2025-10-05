بلبلة على السوشيال ميديا بعد منشور سلاف فواخرجي حول “تحطيم المعهد الموسيقي”

رحل الموسيقي البريطاني كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مشاكل صحية متراكمة وسلسلة من السكتات الدماغية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي عبر منصة Threads.
انطلق على شاشة قناة الجديد برنامج تلفزيوني جديد بعنوان "المؤثر الحقيقي – The Real Influencer"، تقدّمه الإعلامية ريما كركي، في تجربة تجمع بين الطابع الترفيهي والجانب الإنساني لتسليط الضوء على قصص المؤثرين في العالم العربي من زوايا غير مألوفة.
في حلقة استثنائية من برنامج "مع ماجد"، أطلت الممثلة السورية عبير شمس الدين في حديث صريح ومليء بالمشاعر مع الإعلامي والشاعر اللبناني ماجد حيدر، كاشفةً عن تفاصيل شخصية حساسة وتجارب مؤلمة لم يسبق أن تحدثت عنها أمام الكاميرا.