محمد شاكر يعلّق حفلاته تضامنًا مع والده فضل شاكر: "أسأل الله الفرج القريب"

وأوضح في بيانه أن قراره نابع من محبّته ووفائه لوالده، قائلاً: "نظراً للظروف التي يمرّ بها والدي ، قرّرت تعليق كافة حفلاتي في الوقت الحالي." وأضاف أنه كان ينتظر لقاء الجمهور في الفنية المقبلة، إلا أن الظروف الراهنة دفعته إلى تأجيلها مؤقتًا.

وتابع شاكر في رسالته المؤثرة: "أسأل أن يكون الفرج قريبًا، وأطلب منكم الدعاء لوالدي الذي استمدّ دومًا قوته من محبتكم ودعمكم." كما وجّه شكره العميق لجمهوره ومتابعيه على تعاطفهم الدائم، مختتمًا بيانه بعبارة: " والتقدير."

البيان أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين الذين عبّروا عن دعمهم الكبير للفنان ووالده، متمنّين أن تمرّ الأزمة وأن يعود فضل شاكر إلى الساحة قريبًا، وسط دعوات مؤثرة عبّرت عن محبّة الجمهور ووفائه لعائلة شاكر الفنية.