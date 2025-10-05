زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة

عاجل
وزيرة البيئة للجديد: هناك توجه للنقاش بكل الجمعيات من البيئة الى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقا للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً ككل دول العالم
وزيرة البيئة للجديد: "البلد مش ناقصه" يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما بحفط ماء الوجه لكلِ الأطراف
وزير العمل محمّد حيدر للجديد: لن أحضر جلسة مجلس الوزراء لوجودي خارج لبنان
وزيرة البيئة للجديد: الجميع يعول على حكمة الرئاسة الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني
وزيرة البيئة للجديد: لا توجه للتصعيد وانما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة
وزير العمل محمد حيدر للجديد: لا خوف من جلسة الاثنين التي ستشهد نقاشاً جديًا حول عددٍ من المسائل الخلافية من دون أي رغبة بالتصعيد
معلومات الجديد: وزير العمل لن يشارك في جلسة الإثنين بداعي السفر
فن

2025-10-05 | 11:11
​احتفل الفنان المصري هاني رمزي مساء أمس (السبت) بزفاف نجله شادي هاني رمزي على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى ميرنا سامي عبده، في حفل بهيج أُقيم بإحدى الكنائس الكبرى في القاهرة وسط أجواء مفعمة بالفرح والحب، وبحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركة العروسين ووالدهما فرحتهم.

شهد الحفل حضوراً لافتاً لأبرز نجوم الوسط الفني، كان في مقدمتهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، إلهام شاهين، أحمد زاهر، ماجد المصري، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي، حمادة هلال، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، عبير صبري، أمير شاهين، وشريف رمزي، إلى جانب عدد كبير من أصدقاء العائلة المقربين. كما حضر من الإعلاميين هالة سرحان، طارق علام وزوجته دينا رامز، أحمد المسلماني، ومجدي الجلاد، إضافة إلى وجوه فنية وشخصيات عامة حرصت على تقديم التهنئة في ليلة اتسمت بالأناقة والبساطة في آن واحد.

العروسان بديا في غاية السعادة خلال الزفاف الذي تخللته أجواء رومانسية ولقطات مؤثرة جمعت هاني رمزي وزوجته بابنهما أثناء دخوله قاعة الحفل، وسط تصفيق الحاضرين وموسيقى كلاسيكية راقية. وتألقت العروس ميرنا بفستان زفاف أبيض ناعم التصميم، فيما ظهر شادي بإطلالة رسمية أنيقة.

الزفاف جاء بعد أشهر قليلة من خطوبة الثنائي التي أُقيمت في فبراير الماضي في أجواء عائلية بسيطة بعيداً عن الأضواء، واقتصر حينها الحضور على أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين. وكان الدكتور أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، قد أعلن حينها عن الخطوبة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حيث نشر صور المناسبة وعلّق قائلاً: "ألف مبروك خطوبة شادي هاني رمزي وميرنا سامي عبده.. ربنا يبارك حياتكم ويسعدكم".


