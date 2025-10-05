زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة

شهد الحفل حضوراً لافتاً لأبرز نجوم الوسط الفني، كان في مقدمتهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، شاهين، زاهر، ماجد المصري، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي، حمادة ، وزوجته رانيا محمود ، عبير صبري، شاهين، وشريف رمزي، إلى جانب عدد كبير من أصدقاء العائلة المقربين. كما حضر من الإعلاميين هالة ، طارق علام وزوجته دينا رامز، أحمد المسلماني، ومجدي الجلاد، إضافة إلى وجوه فنية وشخصيات عامة حرصت على تقديم التهنئة في ليلة اتسمت بالأناقة والبساطة في آن واحد.

العروسان بديا في غاية السعادة خلال الزفاف الذي تخللته أجواء رومانسية ولقطات مؤثرة جمعت هاني رمزي وزوجته بابنهما أثناء دخوله قاعة الحفل، وسط تصفيق الحاضرين وموسيقى كلاسيكية راقية. وتألقت العروس ميرنا بفستان زفاف أبيض ناعم التصميم، فيما ظهر شادي بإطلالة رسمية أنيقة.

الزفاف جاء بعد أشهر قليلة من خطوبة التي أُقيمت في فبراير الماضي في أجواء عائلية بسيطة بعيداً عن الأضواء، واقتصر حينها الحضور على أفراد العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين. وكان الدكتور أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، قد أعلن حينها عن الخطوبة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، حيث نشر صور المناسبة وعلّق قائلاً: "ألف مبروك خطوبة شادي هاني رمزي وميرنا سامي عبده.. ربنا يبارك حياتكم ويسعدكم".



