وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة في عينه وهذه تفاصيل وضعه الصحي

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ العملية أُجريت بنجاح تام، فيما غادر المستشفى بعد فترة مراقبة قصيرة، وهو الآن بصحة جيّدة ويتلقى العناية اللازمة، على أن يستأنف نشاطه الفني خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت المصادر أنّ زوجته كانت إلى جانبه طوال فترة العلاج، وقد رافقته منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه منه، كما تمّ اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على خصوصية النجم، من بينها تخصيص جناح خاص بعيدًا عن الزوار والإعلام.

ويأتي هذا التطور الصحي بعد أسابيع قليلة من احتفال كفوري وزوجته باستقبال مولودتهما الأولى “كلوفي”، في حدث لقي تفاعلًا واسعًا على .