4 آب "الحقيقة الضائعة"
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة في عينه وهذه تفاصيل وضعه الصحي
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة في عينه وهذه تفاصيل وضعه الصحي
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة في عينه وهذه تفاصيل وضعه الصحي

فن

2025-10-06 | 03:45
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة في عينه وهذه تفاصيل وضعه الصحي
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة في عينه وهذه تفاصيل وضعه الصحي

كشفت مصادر صحفية مطلعة أنّ الفنان اللبناني وائل كفوري خضع خلال الأيام الماضية لعملية جراحية دقيقة في إحدى عينيه، يُرجّح أنّها كانت لمعالجة المياه الزرقاء "الغلوكوما"، وذلك في أحد المستشفيات الخاصة في بيروت.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ العملية أُجريت بنجاح تام، فيما غادر كفوري المستشفى بعد فترة مراقبة قصيرة، وهو الآن بصحة جيّدة ويتلقى العناية اللازمة، على أن يستأنف نشاطه الفني خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت المصادر أنّ زوجته كانت إلى جانبه طوال فترة العلاج، وقد رافقته منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه منه، كما تمّ اتخاذ إجراءات استثنائية للحفاظ على خصوصية النجم، من بينها تخصيص جناح خاص بعيدًا عن الزوار والإعلام.

ويأتي هذا التطور الصحي بعد أسابيع قليلة من احتفال كفوري وزوجته باستقبال مولودتهما الأولى "كلوفي"، في حدث لقي تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ
05:50

فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ

في احدث تطورات قضيته، سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر يوم غد الثلاثاء أمام القضاء اللبناني، وذلك لبدء جلسات محاكمته في التهم الموجه إليه، بحسب ما كشف موقع "فوشيا".

05:50

فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ

في احدث تطورات قضيته، سيمثل الفنان اللبناني فضل شاكر يوم غد الثلاثاء أمام القضاء اللبناني، وذلك لبدء جلسات محاكمته في التهم الموجه إليه، بحسب ما كشف موقع "فوشيا".

منة شلبي تتصدر الترند بعد صفعة مفاجئة لصديقها في العرض الخاص لـ "هيبتا"!
04:33

منة شلبي تتصدر الترند بعد صفعة مفاجئة لصديقها في العرض الخاص لـ "هيبتا"!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثّق اللحظة التي قامت فيها الفنانة المصرية منة شلبي بصفع صديقها بشكل مفاجئ خلال العرض الخاص لفيلمها الشهير “هيبتا”.

04:33

منة شلبي تتصدر الترند بعد صفعة مفاجئة لصديقها في العرض الخاص لـ "هيبتا"!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يوثّق اللحظة التي قامت فيها الفنانة المصرية منة شلبي بصفع صديقها بشكل مفاجئ خلال العرض الخاص لفيلمها الشهير “هيبتا”.

تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم
04:26

تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر "ستوري" صفحتها الشخصية على "انستغرام" بيان اعتذار موقّعاً من قريبتَيها عبير ودلال الأكرمي، تضمّن إقرارهما الكامل بمسؤوليتهما عن تسريب تسجيلات صوتية كانت السبب في أزمة مستجدّة طالت ابنتها مريم عمايري، وتصدّرت أحاديث المتابعين خلال الأيام الماضية، في ظلّ تفاعل لافت على منصّات التواصل الاجتماعي.

04:26

تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة، عبر "ستوري" صفحتها الشخصية على "انستغرام" بيان اعتذار موقّعاً من قريبتَيها عبير ودلال الأكرمي، تضمّن إقرارهما الكامل بمسؤوليتهما عن تسريب تسجيلات صوتية كانت السبب في أزمة مستجدّة طالت ابنتها مريم عمايري، وتصدّرت أحاديث المتابعين خلال الأيام الماضية، في ظلّ تفاعل لافت على منصّات التواصل الاجتماعي.

فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني بهذا التاريخ
05:50
منة شلبي تتصدر الترند بعد صفعة مفاجئة لصديقها في العرض الخاص لـ "هيبتا"!
04:33
تطور مفاجئ في ازمة التسريبات الصوتية لابنة امل عرفة والأخيرة ترد بقرار حاسم
04:26
زفاف نجل الفنان هاني رمزي في حفل فخم بالقاهرة
11:11

