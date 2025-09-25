سلاف فواخرجي تستنكر قرار الرئيس احمد الشرع الغاء عطلة "حرب تشرين":سيلعننا التاريخ يوماً ما

استنكرت الممثلة السوية قرار الرئيس السوري الغاء عطلة "حرب تشرين".

وكتبت على صفحتها الخاصة عبر اكس:"نختلف ولكن لا نمحو تاريخ …لا يحق لنا … وإن فعلنا … فسيلعننا التاريخ يوماً ما… وبطريقة ما".

وأضافت:"تاريخنا ، تاريخ شعب و وطن … تاريخ نضال عظيم لسوريين يحكى في كل البيوت وعبر كل الأجيال وكل الطوائف والميول السياسية وعبر التاريخ … ولكل منّا وقصة تروى وصورة معلقة … تاريخ انتصار على محتل ، مهما تغيرت المعطيات وان أصبح السلام أو الاستسلام خيارا واقعا ، لن يغير الأمر أنه محتل … وان انتصارنا هو عزّ وكرامة … وليس هواناً نخجل منه ونتنكر له … وإن ألغيت العطلة . لن تلغي منّا العزّة".