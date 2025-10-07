محمد رمضان يواجه تهمة "الإسفاف اللفظي" بعد طرح أغنيته الأخيرة

وجاء في قرار الإحالة الخاص بالقضية رقم ٩٢١٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح الدقي أن رمضان خالف أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المنظّم لعمل جهاز الرقابة، من خلال عرض وإذاعة مصنّف سمعي بصري دون إذن رسمي من الجهة المختصة، وهو ما اعتُبر انتهاكًا واضحًا للقانون.
ووفق نص الدعوى المقدّمة ضد الفنان، فإن الأغنية التي نُشرت في الرابع من أغسطس ٢٠٢٥ تتضمّن عبارات تُسيء للذوق العام وتحضّ على العنف والتنمّر والغرور، إلى جانب ما وُصف بأنها تفتقر إلى القيم الفنية وتحمل إسفافًا لفظيًا صريحًا.
وأوضحت الجهات الرقابية أنّ مراجعة إدارة الأغاني أظهرت عدم وجود أي ترخيص رسمي للأغنية أو كلماتها أو تصويرها، ما يجعل بثّها عبر المنصّات الرقمية مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
يُشار إلى أنّ الأغنية من كلمات مصطفى حدّوتة وألحان مصطفى تاغ، وقد طُرحت عبر قناة محمد رمضان الرسمية في الأول من أغسطس ٢٠٢٥، ولم تتجاوز حتى اللحظة ٣٩٩ ألف مشاهدة، في تراجع واضح عن نسب المشاهدة المعتادة لأعماله السابقة التي غالبًا ما كانت تحقق ملايين المشاهدات.
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل بعد أن نشر أحد المستخدمين مقطعًا يظهر فيه مع الفنانة اللبنانية تريز حواط وهي تؤدي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنساك"، مع تعليقٍ زعم فيه أن الفنانة التي تظهر في الفيديو هي سميرة توفيق.
تُعرض هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers" على قناة "الجديد"، حيث تستضيف الإعلامية ريما كركي الممثل اللبناني طوني عيسى إلى جانب مجموعة من أبرز مؤثري ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم ليا حمزة، رحاب ملاط، وعز دلول.
في حفل زفاف فخم جمع بين الرقي والرومانسية، خطفت نورهان توفيق، ابنة النجم اللبناني وليد توفيق وملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، الأنظار بإطلالتها الملكية خلال زفافها من رجل الأعمال غدي حاكمة، الذي أُقيم في قلعة Castillo de Viñuelas التاريخية في العاصمة الإسبانية مدريد.