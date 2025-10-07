محمد رمضان يواجه تهمة "الإسفاف اللفظي" بعد طرح أغنيته الأخيرة

وجاء في قرار الإحالة الخاص بالقضية رقم ٩٢١٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح الدقي أن خالف أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المنظّم لعمل جهاز الرقابة، من خلال عرض وإذاعة مصنّف سمعي بصري دون إذن رسمي من الجهة المختصة، وهو ما اعتُبر انتهاكًا واضحًا للقانون.

ووفق نص الدعوى المقدّمة ضد الفنان، فإن الأغنية التي نُشرت في الرابع من ٢٠٢٥ تتضمّن عبارات تُسيء للذوق العام وتحضّ على العنف والتنمّر والغرور، إلى جانب ما وُصف بأنها تفتقر إلى القيم الفنية وتحمل إسفافًا لفظيًا صريحًا.

وأوضحت الجهات الرقابية أنّ مراجعة إدارة الأغاني أظهرت عدم وجود أي ترخيص رسمي للأغنية أو كلماتها أو تصويرها، ما يجعل بثّها عبر المنصّات الرقمية مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

يُشار إلى أنّ الأغنية من كلمات مصطفى حدّوتة وألحان مصطفى تاغ، وقد طُرحت عبر الرسمية في الأول من أغسطس ٢٠٢٥، ولم تتجاوز حتى اللحظة ٣٩٩ ألف مشاهدة، في تراجع واضح عن نسب المشاهدة المعتادة لأعماله السابقة التي غالبًا ما كانت تحقق ملايين المشاهدات.