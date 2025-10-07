الفنان كارلوس يدخل القفص الذهبي..وعروسته تشغل مواقع التواصل الاجتماعي

الصورة التي التُقطت داخل الكنيسة أظهرت كارلوس ببدلة رسمية سوداء إلى جانب عروسه التي تألقت بفستان أبيض أنيق وبتصميم محتشم، اتّسم بالبساطة والرقي، وحملت بيدها باقة من الورود البيضاء. وقد عكست اللقطة أجواء رومانسية وهادئة بعيدة تمامًا عن الطابع الصاخب الذي اعتاد الفنان الظهور به في حفلاته.

الزفاف الذي تمّ في أجواء محدودة أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث انهالت التهاني من متابعيه وعدد من نجوم الوسط الفني الذين تمنّوا له حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

ورغم الانتشار الكبير لصورة الزفاف، فإن كارلوس لم يكشف أي تفاصيل عن هوية زوجته، مكتفيًا بالتكتم حول حياتهما الخاصة، في وقت تردّدت معلومات عن كونها من خارج الوسط الفني. كما لم يُعلن بعد عن موعد أو مكان الحفل الرسمي، ما زاد من فضول جمهوره الذي ينتظر المزيد من التفاصيل عن هذا المفاجئ في حياة الفنان اللبناني.