رونالدو يتربّع على عرش إنستغرام متفوّقًا على نجوم الفن والرياضة

وبذلك يتفوّق قائد نادي النصر السعودي على أبرز نجوم الرياضة والفن في ، بينهم ليونيل ، ليؤكد أن تأثيره تخطّى الملاعب ليصل إلى عالم التسويق الرقمي والإعلانات العالمية.

ويتابع رونالدو أكثر من 640 مليون مستخدم عبر حسابه في " "، ما يمنحه نفوذًا تسويقيًا ضخمًا يجعل قيمة الإعلان الواحد على صفحته تتراوح بين 1.4 و3.9 ملايين ، وفق طبيعة الحملة والعلامة التجارية، ليحافظ على مكانته كأكثر الرياضيين ربحًا وتأثيرًا في الفضاء الرقمي.

كما وسّع "الدون" حضوره الإلكتروني من خلال قناته الرسمية على “يوتيوب”، التي تجاوزت 50 مليون وحقّقت أكثر من 100 مليون مشاهدة، لتصبح مصدر دخل إضافي يقدَّر بمئات آلاف الدولارات سنويًا.

وبهذا الإنجاز، يرسّخ مكانته كأيقونة عالمية تجمع بين النجاح الرياضي والقوة التسويقية، في مزيج فريد جعل منه نموذجًا متكاملًا للرياضي العصري في عصر المنصات الرقمية.