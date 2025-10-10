قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضحت مبارك أن شاكر بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن كل ما يطلبه هو محاكمة عادلة ونزيهة بعيدة عن أي تأثيرات أو اعتبارات سياسية.

وأضافت أن الفنان اللبناني كان قد اتخذ قرار تسليم نفسه طويلة، لكنه فضّل انتظار اللحظة المناسبة لذلك، معتبرة أن الظروف الحالية تسمح بمعالجة قضيته ضمن مناخ قضائي أكثر وشفافية.

وشددت المحامية على أن المؤشرات القضائية والسياسية الراهنة إيجابية، وتدل على أن المرحلة الحالية لن تشهد أي تسييس أو ضغوط في التعامل مع الملف، ما يعزز فرص شاكر في نيل محاكمة عادلة تنظر في الوقائع والأدلة بعيدًا عن التجاذبات.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من خطوة تسليم نفسه إلى اللبناني، في تطورٍ أنهى الجدل بين الرأي العام، الذي انقسم بين من يعتبره فنانًا مظلومًا ومن يراه مطلوبًا للعدالة، فيما يبقى القرار النهائي بيد القضاء الذي يُنتظر أن يحسم الملف قريبًا.