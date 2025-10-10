الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء
قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء
قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء

فن

2025-10-10 | 06:32
قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء
قضية فضل شاكر تتجه نحو الحسم.. ومحاميته تراهن على عدالة القضاء

أكدت المحامية أماتا مبارك، وكيلة الفنان فضل شاكر، أن موكلها لا تربطه أي علاقة بالموقوفين على ذمة قضايا أمنية، مشددة على أن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ أحمد الأسير.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضحت مبارك أن شاكر بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن كل ما يطلبه هو محاكمة عادلة ونزيهة بعيدة عن أي تأثيرات أو اعتبارات سياسية.

وأضافت أن الفنان اللبناني كان قد اتخذ قرار تسليم نفسه منذ فترة طويلة، لكنه فضّل انتظار اللحظة المناسبة لذلك، معتبرة أن الظروف الحالية تسمح بمعالجة قضيته ضمن مناخ قضائي أكثر عدالة وشفافية.

وشددت المحامية على أن المؤشرات القضائية والسياسية الراهنة إيجابية، وتدل على أن المرحلة الحالية لن تشهد أي تسييس أو ضغوط في التعامل مع الملف، ما يعزز فرص شاكر في نيل محاكمة عادلة تنظر في الوقائع والأدلة بعيدًا عن التجاذبات.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من خطوة فضل شاكر تسليم نفسه إلى القضاء اللبناني، في تطورٍ أنهى سنوات من الجدل بين الرأي العام، الذي انقسم بين من يعتبره فنانًا مظلومًا ومن يراه مطلوبًا للعدالة، فيما يبقى القرار النهائي بيد القضاء الذي يُنتظر أن يحسم الملف قريبًا.

