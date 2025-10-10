طوني عيسى ليا حمزة عز دلول ورحاب الملط ضيوف ريما كركي في الحلقة الثانية من "المؤثر الحقيقي"

هاجم الصحفي التركي أحمد هاكان بشدة عدداً من المشاهير في تركيا الذين تم توقيفهم مؤخرًا بتهمة تعاطي المخدرات، معتبرًا أن سلوكهم وتصرفاتهم العلنية كانت كافية للتنبّه إلى حقيقة ما يقومون به منذ البداية.
تحدثت كلوي خليفة، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان لعام 2025 بيرلا حرب، عن تجربتها في المسابقة التي وصفتها بأنها محطة نضوج حقيقية جمعت بين الحلم والواقع، مؤكدة أن هذه المشاركة ساهمت في صقل شخصيتها وتعزيز طموحها.
تجمّع عدد من أبناء مدينة طرابلس بعد صلاة الجمعة في ساحة النور، للمطالبة بـ محاكمة عادلة وشفافة للفنان فضل شاكر، الذي سلّم نفسه مؤخرًا إلى القضاء اللبناني بعد سنوات من الجدل والانقسام حول قضيته.