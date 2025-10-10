طوني عيسى ليا حمزة عز دلول ورحاب الملط ضيوف ريما كركي في الحلقة الثانية من "المؤثر الحقيقي"

تعرض الجمعة عند الساعة الـ9 مساء على فن على الحلقة الثانية من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencers".



تستضيف الاعلامية في الحلقة الممثل اللبناني الى جانب 3 من المؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي وهم ، عز ، ورحاب الملط.

حلقة مليئة بالاعترافات والمواقف الصريحة، يروي فيها الضيوف قصصًا غيّرت مسار حياتهم، ويكشفون ما لا يُقال أمام الكاميرا.

يشار الى ان البرنامج يعرض كل يوم خميس الساعة الـ10 ليلا على شاشة الجديد.