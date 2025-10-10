طرابلس تتحرك دعمًا لفضل شاكر وتدعو لمحاكمة بعيدة عن السياسة

تجمّع عدد من أبناء مدينة بعد في ، للمطالبة بـ محاكمة عادلة وشفافة للفنان ، الذي سلّم نفسه مؤخرًا إلى اللبناني من الجدل والانقسام حول قضيته.



وأكد النقيب الحسامي في ألقاها خلال التجمع أن هو المرجع الوحيد لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة أن تُدار محاكمة شاكر بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو ضغط إعلامي.

وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الناشطين وأبناء المدينة الذين رفعوا شعارات تدعو إلى احترام مبدأ المساواة أمام القانون ورفض أي استهداف للفنان لأسباب سياسية أو طائفية.

ويأتي هذا التحرك بعد تفاعل واسع مع تصريحات محامية شاكر، أماتا مبارك، التي أكدت أن موكلها بريء من التهم المنسوبة إليه وأن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ ، داعية إلى محاكمة نزيهة تنظر في الوقائع والأدلة فقط.