طرابلس تتحرك دعمًا لفضل شاكر وتدعو لمحاكمة بعيدة عن السياسة

وأكد النقيب سيف الدين
الحسامي في كلمة
ألقاها خلال التجمع أن القضاء
هو المرجع الوحيد لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة أن تُدار محاكمة شاكر بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو ضغط إعلامي.
وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الناشطين وأبناء المدينة الذين رفعوا شعارات تدعو إلى احترام مبدأ المساواة أمام القانون ورفض أي استهداف للفنان لأسباب سياسية أو طائفية.
ويأتي هذا التحرك بعد تفاعل واسع مع تصريحات محامية شاكر، أماتا مبارك، التي أكدت أن موكلها بريء من التهم المنسوبة إليه وأن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ أحمد الأسير
، داعية إلى محاكمة نزيهة تنظر في الوقائع والأدلة فقط.