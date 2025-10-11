الأخبار
بلاغات ضد صفحة تحمل اسم محمد رمضان بتهمة النصب والاحتيال
بلاغات ضد صفحة تحمل اسم محمد رمضان بتهمة النصب والاحتيال
بلاغات ضد صفحة تحمل اسم محمد رمضان بتهمة النصب والاحتيال

فن

2025-10-11 | 08:58
بلاغات ضد صفحة تحمل اسم محمد رمضان بتهمة النصب والاحتيال
بلاغات ضد صفحة تحمل اسم محمد رمضان بتهمة النصب والاحتيال

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد صفحة تحمل اسم الفنان محمد رمضان تدعي أنها مسئولة عن توزيع جوائز برنامج "مدفع رمضان" الذي كان يقدمه الفنان في رمضان الماضي، حيث اتهموا القائمين على الصفحة بالنصب والاحتيال، وذلك بقيامهم بالاتصال بأرقام تليفوناتهم وإخبارهم بفوزهم بجائزة من البرنامج على أن يقوموا بتحويل مبلغ من المال مقابل الحصول على الجائزة.

وكانت بداية كشف النصب باسم محمد رمضان عندما استغاث أحد المواطنين، من شخص ادّعى أنه يعمل في مكتب الفنان، ويتحدث باسم برنامج "مدفع رمضان" عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتحل صفة الفنان وتطلب مبالغ مالية بزعم أنها رسوم للفائزين بالمسابقة.

وقال المجني عليه إنه كان قد تقدم بطلب مساعدة مالية لإجراء عملية انفصال شبكية في العين عبر صفحة على "فيسبوك" تنتحل صفة الفنان محمد رمضان، وطلبوا منه إرسال رقمه، وبعدها تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص أبلغه بأنه فاز بمبلغ 15 ألف جنيه كمساعدة من الفنان محمد رمضان، على أن يقوم بتحويل 500 جنيه رسوم استلام.

وأوضح أنه بالفعل تلقى رقمًا لتحويل المبلغ عليه، لكنه شك في الأمر بعد مراجعته، ليتضح لاحقًا أن المتصل نصاب ولا علاقة له بالفنان أو فريق عمله.

وأضاف، أنه احتفظ بتسجيلات المكالمات وأرقام الهواتف التي استخدمها المحتالون، تمهيدًا لتقديمها للجهات الأمنية.

وحذر المواطن الجميع من التعامل مع أي شخص يدعي الانتماء لمكتب الفنان محمد رمضان أو لبرنامجه، مؤكدًا أن الواقعة كانت محاولة استغلال لحاجة المرضى وضعاف الدخل.

