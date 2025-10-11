بلاغات ضد صفحة تحمل اسم محمد رمضان بتهمة النصب والاحتيال

وكانت بداية كشف النصب عندما استغاث أحد المواطنين، من شخص ادّعى أنه يعمل في مكتب الفنان، ويتحدث باسم برنامج "مدفع " عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعي " " تنتحل صفة الفنان وتطلب مبالغ مالية بزعم أنها رسوم للفائزين بالمسابقة.

وقال المجني عليه إنه كان قد تقدم بطلب مساعدة مالية لإجراء عملية انفصال شبكية في عبر صفحة على "فيسبوك" تنتحل صفة الفنان رمضان، وطلبوا منه إرسال رقمه، وبعدها تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص أبلغه بأنه فاز بمبلغ 15 ألف جنيه كمساعدة من الفنان محمد رمضان، على أن يقوم بتحويل 500 جنيه رسوم استلام.

وأوضح أنه بالفعل تلقى رقمًا لتحويل المبلغ عليه، لكنه شك في الأمر بعد مراجعته، ليتضح لاحقًا أن المتصل نصاب ولا علاقة له بالفنان أو فريق عمله.

وأضاف، أنه احتفظ بتسجيلات المكالمات وأرقام الهواتف التي استخدمها المحتالون، تمهيدًا لتقديمها للجهات الأمنية.

وحذر المواطن الجميع من التعامل مع أي شخص يدعي الانتماء لمكتب الفنان محمد رمضان أو لبرنامجه، مؤكدًا أن الواقعة كانت محاولة استغلال لحاجة المرضى وضعاف الدخل.