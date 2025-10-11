الأخبار
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما

فن

2025-10-11 | 08:55
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما
Aljadeed
أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود خلافات بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعد تداول تقارير إعلامية تشير إلى وجود تباين في وجهات النظر بينهما خلال الفترة الأخيرة.

ووفق مصادر مقربة من الثنائي، فإن بعض الأصدقاء المقربين يتوسطون حالياً في محاولة لإصلاح العلاقة بين أصالة وفائق حسن

من جانبها، نفت أصالة مراراً عبر تصريحات سابقة ما يتردد عن وجود أي مشاكل زوجية، مؤكدة أن علاقتها بزوجها “مبنية على الاحترام والتفاهم” وأن حياتهما تسير بشكل طبيعي.

وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي تطال فيها أصالة شائعات من هذا النوع، إذ واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الأخبار غير الدقيقة حول حياتها الشخصية، كانت تردّ عليها عادةً بالنفي أو بالتجاهل.

يُذكر أن الفنانة أصالة كانت قد تزوجت ثلاث مرات، الأولى من المنتج أيمن الذهبي الذي أنجبت منه ابنتها شام وابنها خالد قبل انفصالهما عام 2005، ثم من المخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه توأمها آدم وعلي في عام 2011، قبل أن تعلن انفصالها عنه في يناير 2020 بعد زواج استمر أكثر من 14 عاماً.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت أصالة زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في علاقة وُصفت آنذاك بأنها “قصة حب ناضجة” جمعت بين فنانين من العالمين السوري والعراقي.

