أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما

ووفق مصادر مقربة من ، فإن بعض الأصدقاء المقربين يتوسطون حالياً في محاولة لإصلاح العلاقة بين وفائق حسن.

من جانبها، نفت أصالة مراراً عبر تصريحات سابقة ما يتردد عن وجود أي مشاكل زوجية، مؤكدة أن علاقتها بزوجها “مبنية على الاحترام والتفاهم” وأن حياتهما تسير بشكل طبيعي.

وتُعد هذه ليست المرة الأولى التي تطال فيها أصالة شائعات من هذا النوع، إذ واجهت خلال السنوات الماضية العديد من غير الدقيقة حول حياتها الشخصية، كانت تردّ عليها عادةً بالنفي أو بالتجاهل.

يُذكر أن الفنانة أصالة كانت قد تزوجت ثلاث مرات، الأولى من المنتج أيمن الذهبي الذي أنجبت منه ابنتها شام وابنها قبل انفصالهما عام 2005، ثم من المخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه توأمها آدم وعلي في عام 2011، قبل أن تعلن انفصالها عنه في يناير 2020 بعد زواج استمر أكثر من 14 عاماً.

وفي سبتمبر 2021، أعلنت أصالة زواجها من الشاعر والمخرج فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في علاقة وُصفت آنذاك بأنها “ ناضجة” جمعت بين فنانين من العالمين السوري والعراقي.