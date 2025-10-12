إيناس الدغيدي ترد على منتقدي زواجها: “كايدة ناس كتير مش عارفة ليه؟”

وخلال ظهورها في برنامج “الصورة” مع الإعلامية على ، استقبلتها بالزغاريد، في أول لقاء يجمعها بزوجها بعد إعلان ارتباطهما رسميًا. وقالت الدغيدي بلهجتها الصريحة المعهودة: “كايدة ناس كتير مش عارفة ليه؟ متغاظين، مع إن المفروض أدي إيجابية للناس.”

وردّت المخرجة على الشائعات التي تحدثت عن فارق عمر كبير بينها وبين زوجها، موضحة أن “الكلام عن إنه أصغر بـ25 سنة مش صحيح، وهو في نفس سني تقريبًا، وكمان مش من زي ما اتقال.”

وتحدثت الدغيدي عن قرارها إقامة حفل زفاف بسيط ومحدود، قائلة: “بعتذر لأي حد ما عزمتوش، بعد الهجوم اللي حصل قررت يكون الحفل صغير مع عدد قليل من الأصدقاء والمقرّبين.”

أما عن بداية القصة، فكشفت أنها تعرّفت على سوكارنو عبر صديق في – ، وقالت: “جبت رقمه وشكرته وطلب أكلمه 3 دقايق، لقيته شخص تقيل ومحترم. بعدها اتقابلنا، وبعد شهر عرض الزواج، وقررت أدي نفسي فرصة بعد 18 سنة من .”

من جانبه، قال أحمد سوكارنو إنه أحب في جرأتها واختلافها، موضحًا: “هي على عكس الصورة اللي الناس واخدينها عنها.. طيبة جدًا وبتقول اللي مؤمنة بيه.”