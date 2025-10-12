روجينا في رسالة مؤثرة لزوجها أشرف زكي: “الاسم أشرف زكي.. والصفة عمري يا عمري”

نشرت عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” رسالة مؤثرة حملت مشاعر الامتنان والحب، كتبت فيها: “الحمد والشكر لك على نعمة السكن والسند والحماية والرحمة والمحبة، أنت سخّرت قلبه ليا في عشان يكون كل دول.” واختتمت رسالتها بعبارة لاقت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين: “الاسم أشرف زكي.. والصفة عمري يا عمري.”

انتشرت بسرعة عبر ، حيث أشاد الجمهور بعلاقة التي تُعد من أكثر العلاقات الفنية استقرارًا في الوسط الفني المصري، مشيرين إلى ما تمثله روجينا من رمز للوفاء والتقدير لشريك حياتها.

في المقابل، كان أشرف زكي قد أعلن مؤخرًا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي معتز الدمرداش ضمن برنامج “ضيفي”، أنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب نقيب الممثلين، رغم أن اللوائح لا تمنعه من ذلك، قائلاً: “دي آخر دورة ليا إن شاء ، القرار بإرادتي الكاملة، ومفيش حاجة تمنعني، لكن خلاص أنا قررت.”

وأوضح زكي أنه يسعى بعد نهاية الحالية إلى التفرغ لحياته الشخصية والعائلية من العمل المستمر، مضيفًا: “عايز أهدى شوية، دماغي شغالة على طول، وجيت على نفسي كتير، ومكانش عندي مساحات للرفاهية، بس اللي ربنا رايده هو اللي هيكون.”