استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين
استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين
استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين

فن

2025-10-13 | 04:00
استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين
استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين

أفادت مصادر فلسطينية صباح اليوم الأحد، باستشهاد الصحافي الفلسطيني صالح عامر فؤاد الجعفراوي، جنوبي مدينة غزة، بعد تعرّضه لإطلاق نار أثناء عمله الميداني في حي الصبرة، خلال تغطيته لآثار الدمار في المنطقة.

وتداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع تظهر اللحظات الأولى بعد استشهاده، مؤكدين أنّه اختُطف وأُعدم ميدانيًا على يد المسلحين، ما أثار موجة غضبٍ واسعة بين النشطاء والصحافيين الذين نعوه باعتباره أحد أبرز الأصوات التي وثّقت معاناة الفلسطينيين في غزة.

من جانبها، أفادت مراسلة الجزيرة نور خالد بأن المسلحين أطلقوا النار صباح اليوم على عددٍ من الشبان في الحي ذاته، من بينهم الصحافي الجعفراوي، الذي أصيب بسبع رصاصات أثناء محاولته توثيق الأحداث.

وفي سياق متصل، قال مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة لقناة الجزيرة، إن اشتباكات عنيفة وقعت صباح اليوم بين الأجهزة الأمنية و"ميليشيا مسلحة تابعة للاحتلال" داخل مدينة غزة، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

ولاحقًا، أكدت مصادر أمنية أن القوات التابعة للوزارة سيطرت بالكامل على المجموعة المسلحة في حي الصبرة، وبدأت تنفيذ عملية تمشيط واسعة في المنطقة، مشيرة إلى مقتل عدد من المتهمين بـ"التعاون مع الاحتلال" و"إعدام نازحين" خلال المواجهات.

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن
08:01

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن

تخضع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد لعلاجٍ مكثّف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع (RadarOnline)، بينما تتابع والدتها يولاندا حديد مشاركة صورٍ وتحديثاتٍ مؤثرة عن حالة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:01

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن

تخضع عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد لعلاجٍ مكثّف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، وفق ما كشفه موقع (RadarOnline)، بينما تتابع والدتها يولاندا حديد مشاركة صورٍ وتحديثاتٍ مؤثرة عن حالة ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أيمن زيدان ينتقد قرار فصل الكاتب حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب
07:19

أيمن زيدان ينتقد قرار فصل الكاتب حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب

في موقفٍ تضامني لافت، عبّر الفنان السوري أيمن زيدان عن استيائه من قرار فصل الكاتب والصحافي المعروف حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب العرب، معتبرًا أن ما حدث يمثّل "خذلانًا لصوتٍ أدبي حمل هموم الناس لأكثر من نصف قرن".

07:19

أيمن زيدان ينتقد قرار فصل الكاتب حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب

في موقفٍ تضامني لافت، عبّر الفنان السوري أيمن زيدان عن استيائه من قرار فصل الكاتب والصحافي المعروف حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب العرب، معتبرًا أن ما حدث يمثّل "خذلانًا لصوتٍ أدبي حمل هموم الناس لأكثر من نصف قرن".

وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته
05:51

وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته

اتخذ الفنان اللبناني وائل كفوري قرارًا حاسمًا باللجوء إلى القضاء، بعد انتشار تسجيلٍ صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، زُعم أنه يوثّق خلافًا بينه وبين زوجته شانا عبود.

05:51

وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته

اتخذ الفنان اللبناني وائل كفوري قرارًا حاسمًا باللجوء إلى القضاء، بعد انتشار تسجيلٍ صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، زُعم أنه يوثّق خلافًا بينه وبين زوجته شانا عبود.

بيلا حديد تخضع لعلاج مكثّف في ألمانيا لمحاربة مرض لايم المزمن
08:01
أيمن زيدان ينتقد قرار فصل الكاتب حسن م. يوسف من اتحاد الكتّاب
07:19
وائل كفوري يتحرك قانونيًا بعد تسريب تسجيل صوتي مزعوم لخلاف مع زوجته
05:51
انطلاق الحلقة الاولى من برنامج "لقمة وطن" الليلة عبر "الجديد"
05:32

