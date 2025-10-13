استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين

وتداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع تظهر اللحظات الأولى بعد استشهاده، مؤكدين أنّه اختُطف وأُعدم ميدانيًا على يد المسلحين، ما أثار موجة غضبٍ بين النشطاء والصحافيين الذين نعوه باعتباره أحد أبرز الأصوات التي وثّقت معاناة في غزة.

من جانبها، أفادت مراسلة نور بأن المسلحين أطلقوا النار على عددٍ من الشبان في الحي ذاته، من بينهم الصحافي الجعفراوي، الذي أصيب بسبع رصاصات أثناء محاولته توثيق الأحداث.

وفي سياق متصل، قال مصدر قيادي في بغزة لقناة الجزيرة، إن اشتباكات عنيفة وقعت بين و"ميليشيا مسلحة تابعة للاحتلال" داخل مدينة غزة، وأسفرت عن سقوط وجرحى.

ولاحقًا، أكدت مصادر أن التابعة للوزارة سيطرت بالكامل على المجموعة المسلحة في حي الصبرة، وبدأت تنفيذ عملية تمشيط واسعة في المنطقة، مشيرة إلى مقتل عدد من المتهمين بـ"التعاون مع " و"إعدام نازحين" خلال المواجهات.