استشهاد الصحافي صالح الجعفراوي برصاص مسلحين

وتداول ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع تظهر اللحظات الأولى بعد استشهاده، مؤكدين أنّه اختُطف وأُعدم ميدانيًا على يد المسلحين، ما أثار موجة غضبٍ واسعة بين النشطاء والصحافيين الذين نعوه باعتباره أحد أبرز الأصوات التي وثّقت معاناة الفلسطينيين في غزة.
من جانبها، أفادت مراسلة الجزيرة نور خالد بأن المسلحين أطلقوا النار صباح اليوم على عددٍ من الشبان في الحي ذاته، من بينهم الصحافي الجعفراوي، الذي أصيب بسبع رصاصات أثناء محاولته توثيق الأحداث.
وفي سياق متصل، قال مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة لقناة الجزيرة، إن اشتباكات عنيفة وقعت صباح اليوم بين الأجهزة الأمنية و"ميليشيا مسلحة تابعة للاحتلال" داخل مدينة غزة، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.
ولاحقًا، أكدت مصادر أمنية أن القوات التابعة للوزارة سيطرت بالكامل على المجموعة المسلحة في حي الصبرة، وبدأت تنفيذ عملية تمشيط واسعة في المنطقة، مشيرة إلى مقتل عدد من المتهمين بـ"التعاون مع الاحتلال" و"إعدام نازحين" خلال المواجهات.