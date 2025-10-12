زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة

وبحسب المعلومات، فإن الزوج يُدعى سؤال، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية ويمتلك شركة متخصصة في العطورات والبخور والعود. وتشير المصادر إلى أن الزواج تم لكن في أجواء بعيدة عن الأضواء لأسباب شخصية تتعلق برغبة الطرفين في الحفاظ على خصوصية حياتهما.

ونشر 24 الصور الأولى لزوج زينب فياض، لتكون أول ظهور رسمي له بعد تداول واسع لشائعات حول هوية الزوج خلال الأيام الماضية.

وكانت قد شهدت مؤخرًا انتشار عن ارتباط زينب فياض برجل أعمال شهير، ما أثار تفاعلاً وجدلاً كبيراً بين المتابعين. إلا أن رجل الأعمال المصري المعني بالشائعة سارع إلى نفيها، وكتب عبر حسابه على : "في شائعات شخصية الواحد بيضحك زي الناس، وفي حاجات بتتجاهلها، متعودتش أرد على إشاعات عن حياتي الشخصية، بس السخيفة اللي طالعة من بلد بنحبها كلها من تأليف ناس فاضية، وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال."

ردّه أنهى الجدل حول الشائعات ، ليُعاد تسليط الضوء على الخبر الحقيقي بزواج زينب من رجل أعمال معروف في مجال العطور.