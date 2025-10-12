زينب فياض تتزوج رجل أعمال كويتي بسرية تامة بعد نفي الشائعات الأخيرة

وبحسب المعلومات، فإن الزوج يُدعى سؤال، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية الكويتية ويمتلك شركة متخصصة في العطورات والبخور والعود. وتشير المصادر إلى أن الزواج تم منذ فترة لكن في أجواء بعيدة عن الأضواء لأسباب شخصية تتعلق برغبة الطرفين في الحفاظ على خصوصية حياتهما.
ونشر القاهرة 24 الصور الأولى لزوج زينب فياض، لتكون أول ظهور رسمي له بعد تداول واسع لشائعات حول هوية الزوج خلال الأيام الماضية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت مؤخرًا انتشار أخبار عن ارتباط زينب فياض برجل أعمال مصري شهير، ما أثار تفاعلاً وجدلاً كبيراً بين المتابعين. إلا أن رجل الأعمال المصري المعني بالشائعة سارع إلى نفيها، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "في شائعات شخصية الواحد بيضحك زي الناس، وفي حاجات بتتجاهلها، متعودتش أرد على إشاعات عن حياتي الشخصية، بس الأخبار السخيفة اللي طالعة من بلد بنحبها كلها من تأليف ناس فاضية، وأي تشابه بينها وبين الواقع أغرب من الخيال."
ردّه أنهى الجدل حول الشائعات المصرية، ليُعاد تسليط الضوء على الخبر الحقيقي بزواج زينب من رجل أعمال كويتي معروف في مجال العطور.