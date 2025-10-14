الغاء متابعة بين ياسمين صبري ووالدتها يطرح الكثير من علامات الاستفهام

واشار عدد من رواد الى أنه قد يكون وراء هذا التصرف خلاف عائلي أدّى إلى فتور العلاقة بينهما، فيما رأى اخرون انها قد تكون مجرد رغبة في الخصوصية والابتعاد عن الأضواء.

ولم تُصدر أي تعليق على ما يتم تداوله، مفضّلة تجاهل الإشاعات والتركيز على أعمالها المقبلة.

ويأتي ذلك من الحديث عن توتر العلاقة بين ياسمين ووالدها.