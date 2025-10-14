الغاء متابعة بين ياسمين صبري ووالدتها يطرح الكثير من علامات الاستفهام

واشار عدد من رواد السوشيال ميديا الى أنه قد يكون وراء هذا التصرف خلاف عائلي أدّى إلى فتور العلاقة بينهما، فيما رأى اخرون انها قد تكون مجرد رغبة في الخصوصية والابتعاد عن الأضواء.
ولم تُصدر ياسمين أي تعليق على ما يتم تداوله، مفضّلة تجاهل الإشاعات والتركيز على أعمالها المقبلة.
ويأتي ذلك بعد سنوات من الحديث عن توتر العلاقة بين ياسمين ووالدها.
فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.
شهد حفل النجمة العالمية كاتي بيري في صالة 02 بلندن مساء امس الاثنين لحظة طريفة ومفاجئة بعدما تقدّم أحد المعجبين لطلب يدها على المسرح، في وقت تتصدر فيه اخبار علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.
شهدت قاعة “بيروت هول” أجواء حماسية خلال حفل الفنان سيف نبيل مساء السبت الماضي، قبل أن يتحوّل الحماس إلى لحظات قلق بعدما تعرّض لحادث بسيط بسبب الألعاب النارية أثناء أدائه على المسرح.