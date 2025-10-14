اليكم تفاصيل فستان زفاف هايدي خالد على المخرج هادي الباجوري

تألقت هايدي بفستان أبيض من تصميم Dolly K Designs، تميّز بتفاصيل راقية في الجزء العلوي المصنوع من الدانتيل الفاخر مع أكمام طويلة تنتهي بكشاكش ناعمة، فيما انساب الفستان بسلاسة دون إضافات مبالغ بها، مكلَّل بذيل طويل منح الإطلالة لمسة كلاسيكية راقية. أما الطرحة فصُنعت من الدانتيل المخرم وانسابت من أعلى الرأس إلى الخلف، لتُكمل المشهد بطابع أنثوي رقيق.
تميز الفستان بياقة عالية وكشفٍ أنيق للظهر أضفى لمسة عصرية جريئة على الإطلالة.
من جهة أخرى، اختارت العروس مكياجاً برونزياً دافئاً أبرز ملامحها الطبيعية، مع ظلال عيون جذابة وأحمر شفاه وردي ناعم.
أما العريس هادي الباجوري فاختار لوكاً عصرياً بعيداً عن النمط الكلاسيكي، إذ ارتدى قميصاً وبنطالاً باللون الأبيض مع بليزر غريج أنيق أضفى على مظهره لمسة عصرية بسيطة.
View this post on Instagram
A post shared by هايـدي ♡ (@heidikhalid)
A post shared by هايـدي ♡ (@heidikhalid)
وقد شارك الثنائي صور حفل عقد قرانهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي أشاد بالرومانسية والبساطة التي طبعت الحفل وإطلالة العروس الراقية.
View this post on Instagram
A post shared by هايـدي ♡ (@heidikhalid)
فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.
شهد حفل النجمة العالمية كاتي بيري في صالة 02 بلندن مساء امس الاثنين لحظة طريفة ومفاجئة بعدما تقدّم أحد المعجبين لطلب يدها على المسرح، في وقت تتصدر فيه اخبار علاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو.
شهدت قاعة “بيروت هول” أجواء حماسية خلال حفل الفنان سيف نبيل مساء السبت الماضي، قبل أن يتحوّل الحماس إلى لحظات قلق بعدما تعرّض لحادث بسيط بسبب الألعاب النارية أثناء أدائه على المسرح.