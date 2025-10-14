اليكم تفاصيل فستان زفاف هايدي خالد على المخرج هادي الباجوري

تألقت هايدي بفستان أبيض من تصميم Dolly K Designs، تميّز بتفاصيل راقية في الجزء العلوي المصنوع من الدانتيل الفاخر مع أكمام طويلة تنتهي بكشاكش ناعمة، فيما انساب الفستان بسلاسة دون إضافات مبالغ بها، مكلَّل بذيل طويل منح الإطلالة لمسة كلاسيكية راقية. أما الطرحة فصُنعت من الدانتيل المخرم وانسابت من أعلى الرأس إلى الخلف، لتُكمل المشهد بطابع أنثوي رقيق.

تميز الفستان بياقة عالية وكشفٍ أنيق للظهر أضفى لمسة عصرية جريئة على الإطلالة.

من جهة أخرى، اختارت العروس مكياجاً برونزياً دافئاً أبرز ملامحها الطبيعية، مع ظلال عيون جذابة وأحمر شفاه ناعم.

أما العريس الباجوري فاختار لوكاً عصرياً بعيداً عن النمط الكلاسيكي، إذ ارتدى قميصاً وبنطالاً باللون مع بليزر غريج أنيق أضفى على مظهره لمسة عصرية بسيطة.

وقد شارك صور حفل عقد قرانهما عبر ، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي أشاد بالرومانسية والبساطة التي طبعت الحفل وإطلالة العروس الراقية.