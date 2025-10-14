الأخبار
اليكم تفاصيل فستان زفاف هايدي خالد على المخرج هادي الباجوري
اليكم تفاصيل فستان زفاف هايدي خالد على المخرج هادي الباجوري
اليكم تفاصيل فستان زفاف هايدي خالد على المخرج هادي الباجوري

فن

2025-10-14 | 04:58
اليكم تفاصيل فستان زفاف هايدي خالد على المخرج هادي الباجوري
اليكم تفاصيل فستان زفاف هايدي خالد على المخرج هادي الباجوري

احتفلت الممثلة وطبيبة الأسنان هايدي خالد بزفافها على المخرج هادي الباجوري في حفل أنيق اقتصر على الأصدقاء والمقرّبين، حيث خطفت الأنظار بإطلالة ناعمة جمعت بين البساطة والرقي.

تألقت هايدي بفستان أبيض من تصميم Dolly K Designs، تميّز بتفاصيل راقية في الجزء العلوي المصنوع من الدانتيل الفاخر مع أكمام طويلة تنتهي بكشاكش ناعمة، فيما انساب الفستان بسلاسة دون إضافات مبالغ بها، مكلَّل بذيل طويل منح الإطلالة لمسة كلاسيكية راقية. أما الطرحة فصُنعت من الدانتيل المخرم وانسابت من أعلى الرأس إلى الخلف، لتُكمل المشهد بطابع أنثوي رقيق.
تميز الفستان بياقة عالية وكشفٍ أنيق للظهر أضفى لمسة عصرية جريئة على الإطلالة.

من جهة أخرى، اختارت العروس مكياجاً برونزياً دافئاً أبرز ملامحها الطبيعية، مع ظلال عيون جذابة وأحمر شفاه وردي ناعم.
أما العريس هادي الباجوري فاختار لوكاً عصرياً بعيداً عن النمط الكلاسيكي، إذ ارتدى قميصاً وبنطالاً باللون الأبيض مع بليزر غريج أنيق أضفى على مظهره لمسة عصرية بسيطة.

وقد شارك الثنائي صور حفل عقد قرانهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور الذي أشاد بالرومانسية والبساطة التي طبعت الحفل وإطلالة العروس الراقية.

