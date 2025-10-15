الأخبار
2025-10-15 | 11:45
باسم مغنية ضيف الحلقة الجديدة من "المؤثّر الحقيقي" هذا الأسبوع
باسم مغنية ضيف الحلقة الجديدة من “المؤثّر الحقيقي” هذا الأسبوع

يحلّ كلّ من باسم مغنية، إلياس شحود، تالا سراج، وماسة قنوع ضيوفًا في حلقة جديدة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencer"، الذي تقدّمه الإعلامية ريما كركي عبر شاشة قناة الجديد.

وتُعرض الحلقة يوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً، على أن تُعاد الجمعة في التاسعة والنصف مساءً عبر قناة "الجديد فن" على يوتيوب. وتحمل الحلقة عنوان "بين الاستفزاز والقبول... كلمة مؤثّرين تصنع جدلاً لا ينتهي"، حيث يفتح الضيوف قلوبهم في حوار صريح يتناول معنى "التأثير" في زمن السوشيال ميديا، وكيف تغيّر هذا المفهوم بين الشهرة الحقيقية والسطحية الزائفة. وتشهد الحلقة مواقف وتصريحات جريئة، تتنوّع بين اللوم والتبرير والاعتراف، ما يجعلها من أكثر الحلقات المنتظرة ضمن الموسم. ومن المنتظر أن تثير النقاشات التي يطرحها الضيوف جدلاً واسعاً على المنصّات الاجتماعية، خصوصاً مع التباين الكبير في وجهات النظر حول ما يعنيه أن تكون "مؤثراً" في هذا العصر الرقمي.

حقيقة براءة فضل شاكر التي تصدّرت السوشيال ميديا

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عدّة خبرٌ يفيد بأن موقع «القوات اللبنانية» علم من أوساط متابعة لقضية الفنان فضل شاكر أن القضاء اللبناني أصدر حكماً ببراءته، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس يثير ضجة واسعة

اثار خلال الساعات الماضية خبر وفاة النجم التركي إبراهيم تاتليسس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل ان يتبين انه مجرد شائعة.

وفاة أحد أبرز رموز "النيو سول" دي أنجيلو بعد صراع مع السرطان

توفي يوم امس الثلاثاء المغني الأمريكي الشهير دي أنجيلو، احد أبرز رموز موسيقى الـ R&B والسول، عن عمر يناهز 51 عامًا، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

