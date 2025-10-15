باسم مغنية ضيف الحلقة الجديدة من “المؤثّر الحقيقي” هذا الأسبوع

وتُعرض الحلقة يوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً، على أن تُعاد الجمعة في التاسعة والنصف مساءً عبر قناة
"الجديد فن" على يوتيوب
. وتحمل الحلقة عنوان "بين الاستفزاز والقبول... كلمة
مؤثّرين تصنع جدلاً لا ينتهي"، حيث يفتح الضيوف قلوبهم في حوار صريح يتناول معنى "التأثير" في زمن السوشيال ميديا
، وكيف تغيّر هذا المفهوم بين الشهرة الحقيقية والسطحية الزائفة. وتشهد الحلقة مواقف وتصريحات جريئة، تتنوّع بين اللوم والتبرير والاعتراف، ما يجعلها من أكثر الحلقات المنتظرة ضمن الموسم. ومن المنتظر أن تثير النقاشات التي يطرحها الضيوف جدلاً واسعاً على المنصّات الاجتماعية، خصوصاً مع التباين الكبير في وجهات النظر حول ما يعنيه أن تكون "مؤثراً" في هذا العصر الرقمي.