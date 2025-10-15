باسم مغنية ضيف الحلقة الجديدة من “المؤثّر الحقيقي” هذا الأسبوع

يحلّ كلّ من ، إلياس شحود، تالا سراج، وماسة قنوع ضيوفًا في حلقة من برنامج "المؤثّر الحقيقي – The Real Influencer"، الذي تقدّمه الإعلامية عبر شاشة .



وتُعرض الحلقة يوم الخميس عند الساعة العاشرة مساءً، على أن تُعاد الجمعة في التاسعة والنصف مساءً عبر "الجديد فن" على . وتحمل الحلقة عنوان "بين الاستفزاز والقبول... مؤثّرين تصنع جدلاً لا ينتهي"، حيث يفتح الضيوف قلوبهم في حوار صريح يتناول معنى "التأثير" في زمن ، وكيف تغيّر هذا المفهوم بين الشهرة الحقيقية والسطحية الزائفة. وتشهد الحلقة مواقف وتصريحات جريئة، تتنوّع بين اللوم والتبرير والاعتراف، ما يجعلها من أكثر الحلقات المنتظرة ضمن الموسم. ومن المنتظر أن تثير النقاشات التي يطرحها الضيوف جدلاً واسعاً على المنصّات الاجتماعية، خصوصاً مع التباين الكبير في وجهات النظر حول ما يعنيه أن تكون "مؤثراً" في هذا العصر الرقمي.