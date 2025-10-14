استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور

وباشرت النيابة التحقيق في البلاغات التي تقدّم بها مرتضى منصور، والتي تضمنت اتهامات لعمرو أديب بالإساءة إليه خلال إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، حيث اعتبر منصور أن الإعلامي استخدم عبارات تجاوزت حدود النقد الإعلامي وألحقت ضرراً بسمعته الشخصية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد الخلافات القديمة بين الطرفين، بعد فترة من الهدوء. فقد تصدّر الخلاف مجدداً مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إثر تصريحات نارية أطلقها عمرو أديب في إحدى حلقات برنامجه، تحدث فيها عن أزمة نادي الزمالك الأخيرة، متهماً مرتضى منصور بأنه يقف وراء البلاغات التي أدت إلى سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، والتي كان مقرراً إنشاء فرع جديد للنادي عليها. وأشار أديب إلى أن ذلك القرار تسبب بانهيار كبير في ميزانية الزمالك، الذي كان يعتمد على المشروع بشكل أساسي.
وخلال الحلقة نفسها، قال عمرو أديب نصاً: "مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت"، وهي العبارة التي أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها مرتضى منصور إساءة مباشرة وتحريضاً ضده، ليقرر على إثرها اللجوء مجدداً إلى القضاء وتقديم بلاغات رسمية ضد الإعلامي الشهير.