استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور

وباشرت التحقيق في البلاغات التي تقدّم بها ، والتي تضمنت اتهامات لعمرو بالإساءة إليه خلال إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع على MBC مصر، حيث اعتبر أن الإعلامي استخدم عبارات تجاوزت حدود النقد الإعلامي وألحقت ضرراً بسمعته الشخصية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد الخلافات القديمة بين الطرفين، بعد فترة من الهدوء. فقد تصدّر الخلاف مجدداً ووسائل الإعلام، إثر تصريحات نارية أطلقها في إحدى حلقات برنامجه، تحدث فيها عن أزمة ، متهماً منصور بأنه يقف وراء البلاغات التي أدت إلى سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، والتي كان مقرراً إنشاء فرع جديد للنادي عليها. وأشار أديب إلى أن ذلك القرار تسبب بانهيار كبير في ميزانية ، الذي كان يعتمد على المشروع بشكل أساسي.

وخلال الحلقة نفسها، قال أديب نصاً: "مرتضى منصور فكرة يجب "، وهي العبارة التي أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها مرتضى منصور إساءة مباشرة وتحريضاً ضده، ليقرر على إثرها اللجوء مجدداً إلى وتقديم بلاغات رسمية ضد الإعلامي الشهير.