4 آب "الحقيقة الضائعة"
استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور
استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور
استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور

فن

2025-10-14 | 11:31
استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور
استدعاء عمرو أديب الى النيابة بعد اتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور

أصدرت نيابة العجوزة قراراً باستدعاء الإعلامي المصري عمرو أديب للاستماع إلى أقواله في البلاغات المقدّمة ضده من قبل المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والتي اتهمه فيها بـ"السبّ والقذف والتشهير وتشويه السمعة".

وباشرت النيابة التحقيق في البلاغات التي تقدّم بها مرتضى منصور، والتي تضمنت اتهامات لعمرو أديب بالإساءة إليه خلال إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، حيث اعتبر منصور أن الإعلامي استخدم عبارات تجاوزت حدود النقد الإعلامي وألحقت ضرراً بسمعته الشخصية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد الخلافات القديمة بين الطرفين، بعد فترة من الهدوء. فقد تصدّر الخلاف مجدداً مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إثر تصريحات نارية أطلقها عمرو أديب في إحدى حلقات برنامجه، تحدث فيها عن أزمة نادي الزمالك الأخيرة، متهماً مرتضى منصور بأنه يقف وراء البلاغات التي أدت إلى سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، والتي كان مقرراً إنشاء فرع جديد للنادي عليها. وأشار أديب إلى أن ذلك القرار تسبب بانهيار كبير في ميزانية الزمالك، الذي كان يعتمد على المشروع بشكل أساسي.

وخلال الحلقة نفسها، قال عمرو أديب نصاً: "مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت"، وهي العبارة التي أثارت موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها مرتضى منصور إساءة مباشرة وتحريضاً ضده، ليقرر على إثرها اللجوء مجدداً إلى القضاء وتقديم بلاغات رسمية ضد الإعلامي الشهير.

جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها
08:43

جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها

ظهرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد في تسجيل مؤثر لصالح دار الأزياء الشهيرة Victoria's Secret، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن رحلتها في عالم الموضة والتحديات القاسية التي واجهتها منذ بداياتها، خاصة الانتقادات التي طاولت شكل جسدها في مراحل مبكرة من مسيرتها.

08:43

جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها

ظهرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد في تسجيل مؤثر لصالح دار الأزياء الشهيرة Victoria’s Secret، حيث فتحت قلبها للجمهور وتحدثت بصراحة عن رحلتها في عالم الموضة والتحديات القاسية التي واجهتها منذ بداياتها، خاصة الانتقادات التي طاولت شكل جسدها في مراحل مبكرة من مسيرتها.

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها
06:49

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بيوم ميلادها في أجواء دافئة ومميزة، جمعت بين الفرح والرومانسية، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور واللقطات التي وثّقت لحظات الاحتفال، كاشفةً عن ملامح حملها الأول من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

06:49

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها

احتفلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة بيوم ميلادها في أجواء دافئة ومميزة، جمعت بين الفرح والرومانسية، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مجموعة من الصور واللقطات التي وثّقت لحظات الاحتفال، كاشفةً عن ملامح حملها الأول من زوجها الفنان السوري ناصيف زيتون.

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة
06:44

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

06:44

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة

فاجأت الفنانة المصرية شيماء سيف جمهورها بظهورها بالنقاب في أحدث منشوراتها على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، وذلك أثناء ادائها مناسك العمرة في مكة المكرمة.

جيجي حديد تبكي بسبب انتقاد جسدها
08:43
دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة لافتة بحصور والدها
06:49
شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب اثناء ادائها مناسك العمرة
06:44
كاتي بيري تؤكد علاقتها بـ جاستن ترودو وتتلقى عرض زواج على المسرح!
05:50

