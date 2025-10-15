الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة
تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة
A-
A+

تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة

فن

2025-10-15 | 05:29
تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تدهور الحالة الصحية لفضل شاكر داخل وزاة الدفاع في اليرزة

تسلّم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش اللبناني مع الفنان فضل شاكر، في أربع قضايا كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بحقه فيها أحكامًا غيابية خلال السنوات الماضية، تمهيدًا لإحالتها إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي سيُحدّد خلال الأيام المقبلة موعد أولى جلسات المحاكمة.

وأفادت مصادر قضائية بأن القاضي غانم بدأ دراسة الملف الكامل بعد انتهاء تحقيقات مخابرات الجيش، على أن يحيله رسميًا إلى العميد فياض الأربعاء المقبل، ليطّلع على مضمون المحاضر والمستندات تمهيدًا لتحديد الجلسة الأولى لاستجواب شاكر، المرجّح عقدها مطلع الأسبوع المقبل. وتشمل الملفات الأربع اتهامات بتمويل مجموعات مسلّحة، والمشاركة في أعمال إرهابية، والانضمام إلى تنظيمات خارجة عن القانون. وكانت المحكمة العسكرية السابقة قد أصدرت في هذه القضايا أحكامًا غيابية تراوحت بين 10 و15 عامًا من الأشغال الشاقة، قبل أن تُسقط قانونيًا بعد تسليم شاكر نفسه طوعًا إلى مخابرات الجيش اللبناني في الرابع من أكتوبر الجاري، ما يفرض إعادة محاكمته حضورياً من نقطة الصفر. وتؤكد المصادر أنّ الهيئة الحالية في المحكمة العسكرية لم تطّلع سابقًا على الملف، نتيجة التغييرات التي طرأت على تشكيلات القضاة، ما يجعل القضية بمثابة ملف جديد يحتاج إلى إعادة دراسة كاملة. ومن المتوقع أن تستغرق جلسات المحاكمة أسابيع عدة، وأن تتضمن استجواب شاكر ومواجهة مباشرة مع الشيخ أحمد الأسير، إلى جانب الاستماع إلى عدد من الشهود العسكريين والمدنيين. في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة عن وجود قضية منفصلة تتعلق بمحاولة اغتيال الشيخ ماهر حمود في صيدا عام 2013، سيُحال ملفها إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات، حيث يُلاحق فيها شاكر إلى جانب الأسير وآخرين. من جهة أخرى، يعاني الفنان فضل شاكر الموقوف حاليًا في مبنى وزارة الدفاع في اليرزة من مرض السكري وتدهور وضعه الصحي، ما يتيح له قانونًا التقدّم بطلب إخلاء سبيل بكفالة عدلية ومنع من السفر لأسباب صحية، على أن يُترك القرار في هذا الشأن لرئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض. وبهذا، تدخل قضية فضل شاكر مرحلة قضائية جديدة وحساسة، تُعيد فتح أحد أبرز الملفات المثيرة للجدل في تاريخ المحاكمات العسكرية في لبنان.

اقرأ ايضا في فن

نهى نبيل تعلن حملها الخامس بفستان أبيض
05:55

نهى نبيل تعلن حملها الخامس بفستان أبيض

أعلنت مدوّنة الموضة والإعلامية الكويتية نهى نبيل عن حملها الخامس بطريقة مؤثرة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أبيض وضعت خلاله يدها على بطنها المنتفخ، مرفقة الصورة بدعاء مؤثر طلبت فيه من الله أن يتم حملها بخير وسلام.

05:55

نهى نبيل تعلن حملها الخامس بفستان أبيض

أعلنت مدوّنة الموضة والإعلامية الكويتية نهى نبيل عن حملها الخامس بطريقة مؤثرة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أبيض وضعت خلاله يدها على بطنها المنتفخ، مرفقة الصورة بدعاء مؤثر طلبت فيه من الله أن يتم حملها بخير وسلام.

بعد لقطة حميمية مع شيراز... مصدر مقرّب من حسام حبيب يكشف الحقيقة
05:51

بعد لقطة حميمية مع شيراز... مصدر مقرّب من حسام حبيب يكشف الحقيقة

أفاد موقع "ليبانون 24" بأن صورة جمعت الفنان المصري حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر حبيب واضعاً ذراعه حول عنقها في لقطة وُصفت بالحميمة، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود علاقة عاطفية تجمعهما.

05:51

بعد لقطة حميمية مع شيراز... مصدر مقرّب من حسام حبيب يكشف الحقيقة

أفاد موقع "ليبانون 24" بأن صورة جمعت الفنان المصري حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز، أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر حبيب واضعاً ذراعه حول عنقها في لقطة وُصفت بالحميمة، ما فتح الباب أمام تكهنات بوجود علاقة عاطفية تجمعهما.

نجاة هالة صدقي من حادث سير مروّع في الشيخ زايد
05:46

نجاة هالة صدقي من حادث سير مروّع في الشيخ زايد

تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي مساء الثلاثاء لحادث سير مروّع في مدينة الشيخ زايد، أدى إلى تهشّم سيارتها بالكامل بعد اصطدام مركبة مسرعة بها، ما أسفر عن إصابة سائقها الذي نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

05:46

نجاة هالة صدقي من حادث سير مروّع في الشيخ زايد

تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي مساء الثلاثاء لحادث سير مروّع في مدينة الشيخ زايد، أدى إلى تهشّم سيارتها بالكامل بعد اصطدام مركبة مسرعة بها، ما أسفر عن إصابة سائقها الذي نُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

اخترنا لك
نهى نبيل تعلن حملها الخامس بفستان أبيض
05:55
بعد لقطة حميمية مع شيراز... مصدر مقرّب من حسام حبيب يكشف الحقيقة
05:51
نجاة هالة صدقي من حادث سير مروّع في الشيخ زايد
05:46
رحيل مفاجئ للفنان سمير ربيع يترك فراغاً في الساحة الفنية المصرية
05:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025