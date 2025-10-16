كاريس بشّار وناصيف زيتون بين الأسماء المنضمّة حديثًا إلى نقابة الفنانين في سوريا

وضمت القائمة النهائية عدداً من الأسماء المعروفة في الدراما والغناء السوري، من بينهم النجمة كاريس بشّار والفنان ناصيف زيتون والممثل وائل زيدان والكاتب والممثل طلال مارديني، إلى جانب الفنانتين عبير شمس الدين وروعة السعدي.
كما شهدت القائمة انضمام عدد من أبرز المخرجين السوريين إلى عضوية النقابة، بينهم تامر إسحاق، باسم
السلكا، مثنى صبح، ويزن شربتجي، إلى جانب مجموعة من الكتّاب الدراميين مثل مؤيد النابلسي وكوليت بهنا وسليمان عبد العزيز
.
وأوضحت النقابة في بيانها أن باب الانتساب فُتح بشكل استثنائي هذه المرة أمام الفنانين الذين تجاوزوا سن الأربعين، وذلك تقديراً لمسيرتهم ومساهماتهم في تطوير الحركة الفنية السورية
، كما أتاحت للأعضاء القدامى إضافة صفاتهم الفنية في السجلات الرسمية لتأكيد شمولية النظام الجديد ومرونته.
هذه الخطوة لاقت تفاعلاً واسعاً في الوسط الفني السوري، حيث اعتبرها كثيرون نقلة إيجابية نحو تحديث النقابة وتعزيز دورها كمظلة جامعة لكل العاملين في مجالات الدراما والموسيقى والإخراج والكتابة.