كاريس بشّار وناصيف زيتون بين الأسماء المنضمّة حديثًا إلى نقابة الفنانين في سوريا

أعلنت الفنانين في عن نتائج اختبارات القبول للمنتسبين الجدد، بعد سلسلة من الاختبارات الفنية الدقيقة التي خضع لها المرشحون من مختلف المجالات الفنية.



وضمت القائمة النهائية عدداً من الأسماء المعروفة في الدراما والغناء السوري، من بينهم كاريس بشّار والفنان والممثل وائل والكاتب والممثل طلال مارديني، إلى جانب الفنانتين عبير وروعة السعدي.

كما شهدت القائمة انضمام عدد من أبرز المخرجين السوريين إلى عضوية النقابة، بينهم تامر إسحاق، السلكا، مثنى صبح، ويزن شربتجي، إلى جانب مجموعة من الكتّاب الدراميين مثل مؤيد النابلسي وكوليت بهنا وسليمان .

وأوضحت النقابة في بيانها أن باب الانتساب فُتح بشكل استثنائي هذه المرة أمام الفنانين الذين تجاوزوا سن الأربعين، وذلك تقديراً لمسيرتهم ومساهماتهم في تطوير الحركة الفنية ، كما أتاحت للأعضاء القدامى إضافة صفاتهم الفنية في السجلات الرسمية لتأكيد شمولية النظام الجديد ومرونته.

هذه الخطوة لاقت تفاعلاً واسعاً في الوسط الفني السوري، حيث اعتبرها كثيرون نقلة إيجابية نحو تحديث النقابة وتعزيز دورها كمظلة جامعة لكل العاملين في مجالات الدراما والموسيقى والإخراج والكتابة.