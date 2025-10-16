الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كيم كارداشيان تكشف أسرار انهيار زواجها من كانييه ويست: &quot;أنقذت نفسي لأكون أماً أفضل&quot;
كيم كارداشيان تكشف أسرار انهيار زواجها من كانييه ويست: "أنقذت نفسي لأكون أماً أفضل"
A-
A+

كيم كارداشيان تكشف أسرار انهيار زواجها من كانييه ويست: "أنقذت نفسي لأكون أماً أفضل"

فن

2025-10-16 | 04:26
كيم كارداشيان تكشف أسرار انهيار زواجها من كانييه ويست: "أنقذت نفسي لأكون أماً أفضل"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كيم كارداشيان تكشف أسرار انهيار زواجها من كانييه ويست: "أنقذت نفسي لأكون أماً أفضل"

في حديث صريح فتحت كيم كارداشيان خلال ظهورها في بودكاست "call her daddy" لتكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها السابق من مغني الراب كانييه ويست، وأسباب اتخاذها قرار الطلاق بعد سنوات من المعاناة.

قالت كيم إنها أصبحت أكثر وعيًا في اختياراتها العاطفية، مؤكدةً أنها لم تعد تقبل بالعلاقات السامة، واضافت:" أنا أسامح بسهولة، لكن مع التقدم في العمر لا يمكنك الاستمرار في تحمل الأذى".
وأوضحت أنها حاولت مرارًا إنقاذ زواجها ودعم ويست خلال أزماته النفسية، لكن الأمر تحول إلى عبء مؤلم عندما لم يكن مستعدًا للتغيير، مضيفةً:"كنت أعود إلى المنزل لأجد السيارات الفاخرة اختفت، لأنه قرر أن يهديها لأصدقائه أثناء إحدى نوباته".
وأكدت كيم أن قرار الطلاق جاء حفاظًا على صحتها النفسية وقدرتها على رعاية أطفالها الأربعة، مشيرةً إلى أن أبناءها سيفهمون موقفها حين يكبرون، لأنها أرادت أن تكون لهم قدوة في القوة واتخاذ القرار الصعب.
كما كشفت أن ابنتها الكبرى نورث ويست تمزح معها دائمًا بقولها:"ماما، عليك أن تتزوجي مجددًا، أنت تكبرين في السن ولن يحتملك أحد".
ورغم الألم، أكدت كيم أنها لا تعتبر زواجها فشلًا:"علاقة استمرت أكثر من عقد وأنجبت منها أربعة أطفال جميلين ليست فشلًا أبدًا".

اقرأ ايضا في فن

نزاع جديد داخل تركة مايكل جاكسون... ابنته باريس جاكسون تحصل على 65 مليون دولار
05:31

نزاع جديد داخل تركة مايكل جاكسون... ابنته باريس جاكسون تحصل على 65 مليون دولار

تتواصل المعارك القانونية حول تركة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد أن كشفت ملفات قضائية حديثة قُدمت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر أن ابنته باريس جاكسون حصلت على نحو 65 مليون دولار من أموال التركة، في وقت تخوض فيه نزاعًا قضائيًا مع المنفذين القانونيين لوصية والدها.

05:31

نزاع جديد داخل تركة مايكل جاكسون... ابنته باريس جاكسون تحصل على 65 مليون دولار

تتواصل المعارك القانونية حول تركة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، بعد أن كشفت ملفات قضائية حديثة قُدمت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر أن ابنته باريس جاكسون حصلت على نحو 65 مليون دولار من أموال التركة، في وقت تخوض فيه نزاعًا قضائيًا مع المنفذين القانونيين لوصية والدها.

رحيل ديان كيتون يصدم هوليوود... ووصيتها لكلبها تثير الجدل بعد وفاتها
05:25

رحيل ديان كيتون يصدم هوليوود... ووصيتها لكلبها تثير الجدل بعد وفاتها

خيّم الحزن على الوسط الفني العالمي بعد وفاة النجمة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار ديان كيتون عن عمر ناهز التاسعة والسبعين في 11 تشرين الأول، إثر إصابتها بالتهاب رئوي، وفق ما أكّدته عائلتها لمجلة بيبول.

05:25

رحيل ديان كيتون يصدم هوليوود... ووصيتها لكلبها تثير الجدل بعد وفاتها

خيّم الحزن على الوسط الفني العالمي بعد وفاة النجمة الأميركية الحائزة على جائزة الأوسكار ديان كيتون عن عمر ناهز التاسعة والسبعين في 11 تشرين الأول، إثر إصابتها بالتهاب رئوي، وفق ما أكّدته عائلتها لمجلة بيبول.

توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!
05:10

توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!

أثار مغني الراب الأمريكي باندمان كيفو (Bandman Kevo) جدلاً واسعًا بعد أن أوقفته سلطات مطار القاهرة الدولي أثناء مغادرته مصر، بسبب ارتدائه سلسلة ذهبية ضخمة تُقدّر بحوالي 2 كيلوغرام.

05:10

توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!

أثار مغني الراب الأمريكي باندمان كيفو (Bandman Kevo) جدلاً واسعًا بعد أن أوقفته سلطات مطار القاهرة الدولي أثناء مغادرته مصر، بسبب ارتدائه سلسلة ذهبية ضخمة تُقدّر بحوالي 2 كيلوغرام.

اخترنا لك
نزاع جديد داخل تركة مايكل جاكسون... ابنته باريس جاكسون تحصل على 65 مليون دولار
05:31
رحيل ديان كيتون يصدم هوليوود... ووصيتها لكلبها تثير الجدل بعد وفاتها
05:25
توقيف الرابر باندمان كيفو في مطار القاهرة بسبب سلسلة ذهبية تزن 2 كيلوغرام!
05:10
كاريس بشّار وناصيف زيتون بين الأسماء المنضمّة حديثًا إلى نقابة الفنانين في سوريا
04:16

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025