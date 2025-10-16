كيم كارداشيان تكشف أسرار انهيار زواجها من كانييه ويست: "أنقذت نفسي لأكون أماً أفضل"

في حديث صريح فتحت خلال ظهورها في "call her daddy" لتكشف تفاصيل مؤلمة عن زواجها السابق من مغني الراب كانييه ، وأسباب اتخاذها قرار الطلاق من المعاناة.



قالت كيم إنها أصبحت أكثر وعيًا في اختياراتها العاطفية، مؤكدةً أنها لم تعد تقبل بالعلاقات السامة، واضافت:" أنا أسامح بسهولة، لكن مع التقدم في العمر لا يمكنك الاستمرار في تحمل الأذى".

وأوضحت أنها حاولت مرارًا إنقاذ زواجها ودعم خلال أزماته النفسية، لكن الأمر تحول إلى عبء مؤلم عندما لم يكن مستعدًا للتغيير، مضيفةً:"كنت أعود إلى المنزل لأجد السيارات الفاخرة اختفت، لأنه قرر أن يهديها لأصدقائه أثناء إحدى نوباته".

وأكدت كيم أن قرار الطلاق جاء حفاظًا على صحتها النفسية وقدرتها على رعاية أطفالها الأربعة، مشيرةً إلى أن أبناءها سيفهمون موقفها حين يكبرون، لأنها أرادت أن تكون لهم قدوة في القوة واتخاذ القرار الصعب.

كما كشفت أن ابنتها الكبرى تمزح معها دائمًا بقولها:" ، عليك أن تتزوجي مجددًا، أنت تكبرين في السن ولن يحتملك أحد".

ورغم الألم، أكدت كيم أنها لا تعتبر زواجها فشلًا:"علاقة استمرت أكثر من عقد وأنجبت منها أربعة أطفال جميلين ليست فشلًا أبدًا".