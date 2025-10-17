الأخبار
نقابة الفنانين السوريين تطلق فرقة مسرحية جديدة ضمن خطة تطوير المشهد الثقافي
نقابة الفنانين السوريين تطلق فرقة مسرحية جديدة ضمن خطة تطوير المشهد الثقافي
نقابة الفنانين السوريين تطلق فرقة مسرحية جديدة ضمن خطة تطوير المشهد الثقافي

فن

2025-10-17 | 03:28
نقابة الفنانين السوريين تطلق فرقة مسرحية جديدة ضمن خطة تطوير المشهد الثقافي
Aljadeed
نقابة الفنانين السوريين تطلق فرقة مسرحية جديدة ضمن خطة تطوير المشهد الثقافي

في خطوة جديدة لتعزيز النشاط المسرحي والفني في سوريا، أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن تأسيس فرقة مسرحية تابعة لها، تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة، بهدف دعم الإنتاج المسرحي المحلي وفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية الشابة.

وتهدف الفرقة الجديدة إلى تقديم عروض احترافية على المسارح السورية، وإحياء الدور التاريخي للمسرح كمنبر فني وثقافي، يعكس تنوع المجتمع السوري ويغني الحركة الفنية الوطنية.

ودعت النقابة المخرجين إلى التقدم بمشاريعهم المسرحية إلى شعبة المسارح في مقرها الرسمي، على أن تشمل الملفات النصوص النهائية، وأسماء الممثلين والكادر الفني، والرؤية الإخراجية الكاملة لكل عمل، مؤكدة أن الأولوية ستكون للأعمال التي تحمل مضموناً إنسانياً وثقافياً وتستهدف جمهوراً واسعاً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع التي أطلقتها النقابة بقيادة النقيب مازن الناطور، الرامية إلى تنشيط الساحة الفنية في مختلف المحافظات، من خلال مهرجانات فنية وموسيقية وشعرية، وإعادة فتح باب الانتساب للمهن الفنية كافة، بما في ذلك المؤلفون الدراميون، إضافة إلى السماح بتسجيل الفنانين الذين تجاوزوا سن الأربعين مرة واحدة سنوياً.

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن نتائج اختبارات القبول للمنتسبين الجدد، والتي شهدت انضمام مجموعة من الأسماء البارزة إلى عضويتها، من بينهم كاريس بشار، ناصيف زيتون، وائل زيدان، طلال مارديني، سعد مينا، عبير شمس الدين، روعة السعدي، ربى السعدي، إبراهيم شيخ إبراهيم، وروزينا لاذقاني، ما يعكس تجدد الدماء في النقابة وتنوع الطاقات المشاركة في المشهد الفني السوري.

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
07:22

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية فنية استثنائية في العاصمة بيروت ضمن فعاليات مهرجان كاييل التكريمي، حيث تم منحه درع الشرف تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة التي أثبت من خلالها حضوره كأحد أبرز نجوم الساحة اللبنانية والعربية.

07:22

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية فنية استثنائية في العاصمة بيروت ضمن فعاليات مهرجان كاييل التكريمي، حيث تم منحه درع الشرف تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة التي أثبت من خلالها حضوره كأحد أبرز نجوم الساحة اللبنانية والعربية.

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
04:52

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.

04:52

كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
07:22
بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
04:52
زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
04:48

