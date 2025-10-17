نقابة الفنانين السوريين تطلق فرقة مسرحية جديدة ضمن خطة تطوير المشهد الثقافي

في خطوة لتعزيز النشاط المسرحي والفني في ، أعلنت الفنانين السوريين عن تأسيس فرقة مسرحية تابعة لها، تعمل تحت إشراف ، بهدف دعم الإنتاج المسرحي المحلي وفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية الشابة.



وتهدف الفرقة الجديدة إلى تقديم عروض احترافية على المسارح ، وإحياء الدور التاريخي للمسرح كمنبر فني وثقافي، يعكس تنوع المجتمع السوري ويغني الحركة الفنية الوطنية.



ودعت النقابة المخرجين إلى التقدم بمشاريعهم المسرحية إلى شعبة المسارح في مقرها الرسمي، على أن تشمل الملفات النصوص النهائية، وأسماء الممثلين والكادر الفني، والرؤية الإخراجية الكاملة لكل عمل، مؤكدة أن الأولوية ستكون للأعمال التي تحمل مضموناً إنسانياً وثقافياً وتستهدف جمهوراً واسعاً.



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع التي أطلقتها النقابة بقيادة النقيب مازن الناطور، الرامية إلى تنشيط الساحة الفنية في مختلف المحافظات، من خلال مهرجانات فنية وموسيقية وشعرية، وإعادة فتح باب الانتساب للمهن الفنية كافة، بما في ذلك المؤلفون الدراميون، إضافة إلى السماح بتسجيل الفنانين الذين تجاوزوا سن الأربعين مرة واحدة سنوياً.



وفي سياق متصل، أعلنت النقابة عن نتائج اختبارات القبول للمنتسبين الجدد، والتي شهدت انضمام مجموعة من الأسماء البارزة إلى عضويتها، من بينهم كاريس بشار، ناصيف زيتون، وائل زيدان، طلال مارديني، سعد ، عبير شمس الدين، روعة السعدي، ربى السعدي، إبراهيم شيخ إبراهيم، وروزينا لاذقاني، ما يعكس تجدد الدماء في النقابة وتنوع الطاقات المشاركة في المشهد الفني السوري.