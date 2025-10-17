يسرا تنقذ منة شلبي من موقف محرج في مهرجان الجونة 2025

في لقطة إنسانية لفتت الأنظار وأشعلت ، أصبحت النجمتان يسرا ومنة شلبي حديث الجمهور بعد موقف مؤثر جمع بينهما خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2025.



فخلال صعود إلى المسرح لتسلّم جائزتها التكريمية عن مشوارها الفني، تعرّضت لموقف محرج حين تمزّق جزء من فستانها من الخلف أثناء تحيتها للحضور.

وبرد فعل يعكس خبرتها وحضورها الإنساني، تقدّمت يسرا نحوها بخطوات ثابتة لتتدارك الموقف، حيث غطّت الفستان بذكاء وهدوء، مانعة أي لحظة إحراج أمام الجمهور وعدسات الكاميرات.

الواقعة التي وثّقتها الكاميرات انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية، وسط سيل من التعليقات التي أشادت بتصرف يسرا ووصفته بـ"الدرس في الإنسانية والنجومية الحقيقية"، بينما أثنت أخرى على هدوء منة شلبي وقدرتها على استكمال الموقف بابتسامة وثقة دون أن تفقد بريقها.

بهذا المشهد، تحوّل حفل افتتاح مهرجان الجونة إلى لحظة تذكّر الجمهور أن الأناقة لا تكمن في الأزياء وحدها، بل في المواقف التي تكشف جوهر الفنانين خلف الأضواء.