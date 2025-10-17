أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها

حضرت الفنانة أروى جودة حفل افتتاح الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2025 برفقة خطيبها آدم، حيث لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والبساطة، لتكون واحدة من أبرز نجمات السجادة الحمراء في الليلة الافتتاحية.



وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام على هامش الحفل، عبّرت أروى عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مشيرة إلى أنه يمثل منصة فنية مهمة تجمع صناع السينما من مختلف دول . وأوضحت أن ما يميز مهرجان الجونة هو التواصل الإنساني والفني بين المبدعين، مضيفة أنها تستمتع بمشاهدة الأفلام الجديدة التي تمنحها فنية وإلهامًا لأعمالها المقبلة.