أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها

وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام على هامش الحفل، عبّرت أروى عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مشيرة إلى أنه يمثل منصة فنية مهمة تجمع صناع السينما من مختلف دول العالم
. وأوضحت أن ما يميز مهرجان الجونة هو التواصل الإنساني والفني بين المبدعين، مضيفة أنها تستمتع بمشاهدة الأفلام الجديدة التي تمنحها طاقة
فنية وإلهامًا لأعمالها المقبلة.
فكشفت أروى جودة عن استعدادها لدخول القفص الذهبي في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل في القاهرة
، مشيرة بابتسامة إلى أنها تعيش فترة مليئة بالحماس بين التحضيرات لحفل الزفاف والتزاماتها الفنية. وأطلقت دعابة خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة إن خطيبها “يطهو أفضل منها”، وأنه أصبح المسؤول عن المطبخ في المنزل
، في إشارة طريفة تعكس روحها العفوية.
بهذا الظهور، جمعت أروى جودة بين الأناقة والحب، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات المشهد السينمائي المصري والعربي في الوقت الراهن.