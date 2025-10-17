الأخبار
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها

فن

2025-10-17 | 04:10
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها

حضرت الفنانة المصرية أروى جودة حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي لعام 2025 برفقة خطيبها آدم، حيث لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة جمعت بين الرقي والبساطة، لتكون واحدة من أبرز نجمات السجادة الحمراء في الليلة الافتتاحية.

وفي تصريحاتها لوسائل الإعلام على هامش الحفل، عبّرت أروى عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مشيرة إلى أنه يمثل منصة فنية مهمة تجمع صناع السينما من مختلف دول العالم. وأوضحت أن ما يميز مهرجان الجونة هو التواصل الإنساني والفني بين المبدعين، مضيفة أنها تستمتع بمشاهدة الأفلام الجديدة التي تمنحها طاقة فنية وإلهامًا لأعمالها المقبلة.
 

 فكشفت أروى جودة عن استعدادها لدخول القفص الذهبي في الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل في القاهرة، مشيرة بابتسامة إلى أنها تعيش فترة مليئة بالحماس بين التحضيرات لحفل الزفاف والتزاماتها الفنية. وأطلقت دعابة خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة إن خطيبها “يطهو أفضل منها”، وأنه أصبح المسؤول عن المطبخ في المنزل، في إشارة طريفة تعكس روحها العفوية.

بهذا الظهور، جمعت أروى جودة بين الأناقة والحب، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات المشهد السينمائي المصري والعربي في الوقت الراهن.

