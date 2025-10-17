الأخبار
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

فن

2025-10-17 | 04:52
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!
كيم كارداشيان تقع في حب نجما يصغرها بـ14 عاما!

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وجدت الحب مجددًا، وهذه المرة مع مغني الراب والموسيقى الريفية بوست مالون، الذي يصغرها بـ14عامًا، بعد تعاونهما الأخير في حملة دعائية لعلامتها الشهيرة SKIMS.

ووفقًا لمصادر مقربة، بدأت العلاقة بين الثنائي بشكل ودي خلال جلسة التصوير الخاصة بخط الأزياء الجديد "المموه"، حيث تبادلا الحديث حول الموسيقى والحياة العائلية بعيدًا عن أضواء الشهرة، قبل أن تتحول الصداقة إلى علاقة عاطفية هادئة.
وقال أحد المطلعين إن كيم "أُعجبت بشخصية بوست الواقعية والبسيطة"، مضيفًا: "إنه لا يهتم بالأضواء ولا يتصنع أمام الكاميرا، وهذا ما جذبها إليه بشدة."
وبحسب المصادر، فإن النجمين يقضيان وقتًا معًا بهدوء بعد انفصال مالون عن مصممة الأزياء كريستي لي، بينما لا تزال كيم عزباء منذ نهاية علاقتها بلاعب كرة القدم الأمريكي أوديل بيكهام جونيور.
كيم، التي وصفت نفسها مؤخرًا في بودكاست أنجي مارتينيز بأنها "في مرحلة المرح والانفتاح على الحب"، لمّحت إلى استعدادها لخوض تجربة جديدة. ويبدو أن الكيمياء بينها وبين مالون دفعتها إلى التفكير في لقاءات خاصة خارج العمل، بما في ذلك زيارة مزرعته في ولاية يوتا.
وأشارت مصادر مقربة إلى أن كورتني كارداشيان لعبت دورًا في تشجيع شقيقتها على منح العلاقة فرصة، إذ أن زوجها ترافيس باركر صديق قديم لبوست مالون وأكد لها أنه "رجل طيب وذو قلب كبير".
ورغم الجدل الدائر حول علاقتهما، تؤكد كيم أنها لا تسعى للدعاية أو الظهور الإعلامي، بل ترغب في أن تأخذ الأمور بهدوء.
وذكر مصدر من العائلة أن والدة كيم، كريس جينر، حاولت إقناعها بتوثيق القصة في برنامج العائلة الواقعي، لكنها رفضت مؤكدة أن" العلاقة هذه المرة حقيقية ومختلفة".

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
07:22

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية فنية استثنائية في العاصمة بيروت ضمن فعاليات مهرجان كاييل التكريمي، حيث تم منحه درع الشرف تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة التي أثبت من خلالها حضوره كأحد أبرز نجوم الساحة اللبنانية والعربية.

07:22

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت

أحيا الفنان اللبناني نادر الأتات أمسية فنية استثنائية في العاصمة بيروت ضمن فعاليات مهرجان كاييل التكريمي، حيث تم منحه درع الشرف تكريمًا لمسيرته الفنية المتميزة التي أثبت من خلالها حضوره كأحد أبرز نجوم الساحة اللبنانية والعربية.

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

05:03

بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ

توفي الفنان المصري أشرف بوزيشن مساء امس الخميس، داخل أحد المستشفيات، بعد معاناة مع أزمة صحية حادة تطلبت نقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يُعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
04:48

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

تقدّم الطبيب السابق دانيال برنارد، الزوج المنفصل عن المغنية الأسترالية الشهيرة سيا فورلر، بطلب رسمي إلى إحدى المحاكم الأمريكية للحصول على نفقة شهرية تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وفق ما أوردته وثائق قضائية حديثة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

04:48

زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر

تقدّم الطبيب السابق دانيال برنارد، الزوج المنفصل عن المغنية الأسترالية الشهيرة سيا فورلر، بطلب رسمي إلى إحدى المحاكم الأمريكية للحصول على نفقة شهرية تبلغ 250 ألف دولار أمريكي، وفق ما أوردته وثائق قضائية حديثة نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

نادر الأتات يتوَّج بلقب "نجم الشباب الأول" في مهرجان كاييل التكريمي ببيروت
07:22
بسبب فصيلة دمه النادرة.. وفاة الفنان المصري أشرف بوزيشن بعد أزمة صحية مفاجئ
05:03
زوج سيا يطالب بنفقة شهرية خيالية بعد الطلاق: 250 ألف دولار للحفاظ على أسلوب الحياة الفاخر
04:48
أروى جودة تتالق بمهرجان الجونة وتكشف عن موعد زفافها
04:10

